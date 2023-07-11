«سامسونج» تزود الشركات الأصغر بـ123 تقنية براءة اختراع مجانا

تعتزم شركة سامسونج للإلكترونيات السماح للشركات المحلية الأصغر حجما باستخدام المزيد من تقنياتها بلا مقابل لتحقيق النمو المشترك، حسبما قالت وزارة الصناعة الكورية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة يونهاب أن سامسونج ستنقل 123 نوعًا من تقنيات براءات الاختراع الخاصة بها في مختلف القطاعات، بما في ذلك أشباه الموصلات والشاشات والأجهزة المحمولة، إلى 86 شركة أصغر دون تلقي مقابل، وفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

أطلقت الحكومة برنامج مشاركة التكنولوجيا في عام 2013، ومنذ ذلك الحين شارك 33 تكتلًا وشركات تديرها الدولة 2,979 براءة اختراع مع 1,416 شركة أصغر.

وقالت الوزارة إن سامسونج انضمت إلى البرنامج في عام 2015 وشاركت 1,082 براءة اختراع مع 588 شركة.

وقعت سامسونج اليوم الثلاثاء أيضًا مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعهد الكوري لتطوير التكنولوجيا، تدعو إلى بناء نظام بيئي صناعي مربح للجانبين من خلال مشاركة التكنولوجيا.

وقال هوانغ سو-سونغ المسؤول رفيع المستوى بالوزارة: “هذا البرنامج يعتبر وسيصبح فرصة جيدة للشركات الصغيرة لتحديث قدرتها التنافسية التكنولوجية”.