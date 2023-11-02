سامسونج تروج لحملة كوريا لاستضافة معرض إكسبو العالمي في مطار شارل ديجول

تعتزم شركة سامسونج للإلكترونيات دعم محاولة كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي 2030 في باريس في فرنسا حيث ستعقد الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض (BIE)، بحسب وكالة يونهاب.

قالت الشركة اليوم الخميس إنها تروج لحملة كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو العالمي في مدينة بوسان من خلال تركيب 14 لوحة إعلانية في قاعة الوصول في محطة 2E في مطار شارل ديجول الدولي في باريس.

يمكن لمستخدمي مطار شارل ديجول الدولي، مشاهدة الصور الترويجية لمعرض إكسبو العالمي في بوسان، بالإضافة إلى إعلانات أجهزة “جالاكسي”، على اللوحات الإعلانية التي تم تركيبها على طول مسار الحركة لأكثر من 100 متر.

وتعتزم سامسونج الترويج النشط لحملة كوريا الجنوبية إلى حين انعقاد الجمعية العامة الـ173 للمكتب الدولي للمعارض في يوم 28 نوفمبر، والتي من المقرر أن يتم فيها اختيار المدينة المضيفة لمعرض إكسبو العالمي 2030 .

يذكر أن سامسونج قامت بأنشطة الدعم لحملة كوريا الجنوبية في مناسبات مختلفة مثل منتدى دافوس العالمي الاقتصادي في سويسرا في يناير، ومؤتمر الجوالات العالمي (MWC) في برشلونة في إسبانيا في فبراير، ومعرض الأجهزة المنزلية (IFA) في برلين في ألمانيا في سبتمبر.