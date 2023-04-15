سامسونج ترفع رواتب الموظفين وتثبت أجور المديرين لضعف الأداء

اتفقت إدارة شركة سامسونج للإلكترونيات ونقابة عمالها على زيادة قدرها 4.1% في الراتب للعام الجاري، مع تجميد رواتب المديرين المسجلين نظرا لسوء بيئة الإدارة ، بحسب وكالة يونهاب.

وأعلنت سامسونج عن نتيجة التسوية بين إدارتها ونقابة عمالها في إعلان داخلي للشركة أمس الجمعة.

وتتكون الزيادة التى أقرتها سامسونج من 2% زيادة للراتب الأساسي و2.1% من الزيادة لحسن الأداء، حيث عرضت الشركة 1% من زيادة الراتب الأساسي ورفعها الى 2% بعد تعرضها لاحتجاج كبير من نقابة العمال.

وكان معدل نسبة الزيارة في العام الماضي 9% منها 5% لزيادة الراتب الأساسي زائدا 4% من زيادة حسن الأداء.

كانت فجوة كبيرة بين الإدارة ونقابة العمال حول نسبة الزيادة، غير أنهما توصلتا إلى الاتفاق نظرا للأداء المتواضع للشركة في قطاع أشباه الموصلات مسجلة أسوا مستوى له في التاريخ.

وسبق أن أعلنت الشركة يوم السابع من الشهر الجارى عن تراجع أرباح التشغيل في الربع الأول بنسبة 95.75% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وصولا إلى 600 مليار وون، ويرى محللون أنها سجلت عجزا تقدر قيمته بـ 4 تريليونات وون في قطاع أشباه الموصلات والذي كان يشكل عمودا لأداء الشركة.