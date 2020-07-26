اتصالات وتكنولوجيا

سامسونج تدرس آليات المشاركة في مبادرة «ما يغلاش عليك»

تطلق حملة تسويقية مع مصممين ديكور علي frame tv
محمود جمال 2:25 م, الأحد, 26 يوليو 20 2:25 م, الأحد, 26 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال قاسم حسن، رئيس قطاع أجهزة التلفزيونات الذكية في سامسونج مصر للإلكترونيات، إن الشركة تدرس آليات المشاركة في المبادرة القومية لتحفيز الاستهلاك المحلي تحت شعار  “ما يغلاش عليك”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد لإطلاق التليفزيون الجديد the frame tv بالأسواق.

وأكد حسن أن الشركة بدأت منذ يوليو في تقديم عروض وخصومات علي منتجاتها، منوها بأن سامسونج تراهن على مصنعها في مدينة بني سويف بدعم المبادرة الجديدة.

ولفت إلي أن الشركة بصدد إطلاق حملة تسويقية كبري للتليفزيون الجديد مع اشهر مصممين الديكور في مصر ومصنعي السيارات خلال المرحلة المقبلة.

وتمنح المبادرة خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

ويستفيد من هذه المبادرة التي بدأت الحكومة في تطبيقها اليوم الأحد المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، وتقدم المبادرة خصمًا إضافيًا لحاملي بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم بقيمة تصل إلى 200 جنيه للفرد وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

“سامسونج” تطلق تليفزيون “the frame” تعرف علي المواصفات (صور)

محمود جمال 3:26 م, الأحد, 26 يوليو 20

سامسونج : زيادة 7% في مبيعات التليفزيونات الذكية محليًا رغم «كورونا»

محمود جمال 2:07 م, الأحد, 26 يوليو 20

أحمد حلمى سفيرا لـ “سامسونج” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المال - خاص 3:50 م, الأثنين, 6 يوليو 20

سامسونج تدعم التجار بحافز استثنائي في مواجهة كورونا

محمود جمال 9:56 م, الأثنين, 15 يونيو 20

«سامسونج» تحصد شهادات السلامة عن تليفزيوناتها «QLED»

محمود جمال 1:54 م, الأثنين, 15 يونيو 20

سامسونج تضخ 84 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر لتصنيع شاشات الحاسبات وتصديرها

المال - خاص 6:35 م, الأحد, 31 مايو 20