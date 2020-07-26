سامسونج تدرس آليات المشاركة في مبادرة «ما يغلاش عليك»

قال قاسم حسن، رئيس قطاع أجهزة التلفزيونات الذكية في سامسونج مصر للإلكترونيات، إن الشركة تدرس آليات المشاركة في المبادرة القومية لتحفيز الاستهلاك المحلي تحت شعار “ما يغلاش عليك”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأحد لإطلاق التليفزيون الجديد the frame tv بالأسواق.

وأكد حسن أن الشركة بدأت منذ يوليو في تقديم عروض وخصومات علي منتجاتها، منوها بأن سامسونج تراهن على مصنعها في مدينة بني سويف بدعم المبادرة الجديدة.

ولفت إلي أن الشركة بصدد إطلاق حملة تسويقية كبري للتليفزيون الجديد مع اشهر مصممين الديكور في مصر ومصنعي السيارات خلال المرحلة المقبلة.

وتمنح المبادرة خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

ويستفيد من هذه المبادرة التي بدأت الحكومة في تطبيقها اليوم الأحد المقيمين (مصريين وغير مصريين) بلا استثناء، وتقدم المبادرة خصمًا إضافيًا لحاملي بطاقات السلع التموينية فقط دون غيرهم بقيمة تصل إلى 200 جنيه للفرد وبحد أقصى ألف جنيه للبطاقة الواحدة.