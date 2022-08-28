سامسونج تخطط لإطلاق هواتف حديثة قابلة للطى فى 130 دولة

أطلقت شركة سامسونج للإلكترونيات أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي في حوالي 40 دولة ، على أمل أن تؤدي المنتجات الجديدة إلى انتعاش مبيعات الهواتف الذكية العالمية التي تشهد ركودا وسط ارتفاع التضخم، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت سامسونج، أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم ، إنه تم طرح “جالاكسي زد فولد 4″ و”جالاكسي زد فليب 4” إلى جانب “جالاكسي واتش 5” و”جالاكسي بودز 2 برو”، رسميا في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا من بين دول أخرى ، وتخطط لإطلاق المنتجات في حوالي 130 دولة بحلول سبتمبر.

الطلبات المسبقة للهواتف القابلة للطي تمت إتاحتها في 70 دولة

وكانت الطلبات المسبقة للهواتف القابلة للطي متاحة في 70 دولة منذ أن كشفت عنها سامسونج في وقت سابق من هذا الشهر خلال حدث “Unpacked” عبر الإنترنت.

وفي كوريا الجنوبية، بلغ عدد لطلبات المسبقة 970 ألفا للأيام السبعة المنتهية في 22 أغسطس، وفقا للشركة. وهذا أكبر رقم لأي هواتف قابلة للطي وارتفع بنسبة حوالي 5.4% عن الرقم القياسي السابق.

ويأتي هاتف “جالاكسي زد فليب 4″، المزود بمفصلة أرق، بعمر بطارية أطول وأداء أقوى للكاميرا. وأصبح “جالاكسي زد فولد 4” الأكبر حجما، والذي يفتح مثل الكتاب، أخف وزنا، ويوفر بيئة شاشة محسّنة متعددة المهام وسهلة الاستخدام مع تصميم مشابه لتصميم الكمبيوتر. كما أنه يأتي مع عمر بطارية أطول وميزات حماية أفضل ضد الصدمات.

وجاءت أحدث سلسلة من الهواتف الذكية القابلة للطي في وقت يواجه فيه أكبر صانع للهواتف الذكية في العالم، مثل العديد من شركات الأجهزة الاستهلاكية الأخرى، رياحا معاكسة من المشاكل الاقتصادية العالمية التي جعلت المستهلكين لديهم أموال أقل لإنفاقها على السلع غير الأساسية.

وشحنت سامسونج 60 مليون هاتف ذكي في الربع الثاني، لتقود سوق الهواتف الذكية العالمية بحصة سوقية تبلغ 21%، وفقا لشركة أبحاث السوق “Canalys”.

وانخفضت الحصيلة بنسبة 19% عن الربع الذي سبقه لكنها زادت قليلا من 58 مليون قبل عام.

وانخفضت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 9% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، حيث انخفض الدخل المتاح للمستهلكين بسبب ارتفاع التضخم.