اتصالات وتكنولوجيا

سامسونج تحقق 73 مليار دولار في قطاع أشباه الموصلات خلال 2021

حصة سامسونج في سوق أشباه الموصلات العالمية 12.3%
أحمد فراج 3:41 م, الأحد, 17 أبريل 22 3:41 م, الأحد, 17 أبريل 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت شركة أبحاث السوق العالمية “جارتنر”، إن سوق أشباه الموصلات العالمية نمت بنسبة 26% في العام الماضي مشيرة إلى أن مبيعات سوق أشباه الموصلات العالمية بلغت 595 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 26.3% عن العام الذي سبقه، بحسب وكالة يونهاب.

وحققت سامسونج للإلكترونيات 73.2 مليار دولار في أعمالها في أشباه الموصلات العام الماضي، لتحتل المرتبة الأولى في العالم متقدمة على إنتل. وهذه هي المرة الأولى التي تتقدم سامسونج فيها على إنتل، منذ عام 2018.

حصة سامسونج في سوق أشباه الموصلات العالمية 12.3%

وبلغت حصة سامسونج في سوق أشباه الموصلات 12.3% وهي أعلى قليلا من حصة إنتل البالغة 12.2%.

وسجلت مبيعات إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية 36.4 مليار دولار في العام الماضي وحققت حصتها السوقية 6.1% لتأتي في المركز الثالث.

اقرأ أيضا  «تيك توك» تحذف أكثر من 85 مليون فيديو لانتهاكها إرشادات المجتمع

وجاءت الشركتان الأمريكيتان ميكرون (4.8%) وكوالكوم (4.6%) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وأعلنت سامسونج مؤخرا أنها تتوقع أن تعلن عن أفضل أرباح فصلية لها منذ أربع سنوات، على خلفية الطلب القوي على منتجات الرقائق الإلكترونية والهواتف المحمولة.

سامسونج تقدر أرباحها بـ 11.5 مليار دولار فى الربع الأول

وقدرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أرباحها التشغيلية بـ 14.1 ترليون وون (11.5 مليار دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 50.3% عن العام الماضي.

اقرأ أيضا  «بي تك» تقدم 10000 كرتونة مواد غذائية في رمضان بالتعاون مع بنك الطعام

وتجاوزت تقديرات الدخل التشغيلي في الفترة من يناير إلى مارس توقعات السوق البالغة 13.2 ترليون وون، التي جمعتها وكالة “يونهاب إنفوماكس”، الذراع المالية لوكالة “يونهاب” للأنباء، والتي استطلعت آراء 10 شركات محلية للوساطة المالية في الشهر الماضي.

وتوقعت “سامسونج” أن تبلغ مبيعاتها في الربع الأول 77 ترليون وون، بزيادة 17.7% عن العام السابق. ويعد هذا الرقم أعلى أيضًا من توقعات السوق البالغة 76.8 ترليون وون.

وإذا تبين صحة النتيجة الأولية، فسوف يمثل ذلك أول مرة تتجاوز فيها المبيعات في الربع الأول 70 ترليون وون، وهو الربع الثالث على التوالي لتحقيق ذلك الإنجاز أيضا.

ارتفاع الأرباح التشغيلية والمبيعات بنسبتي 0.56% و1.66% فى الربع الأول

وارتفعت الأرباح التشغيلية والمبيعات بنسبتي 0.56% و1.66% على التوالي مقارنة بالربع السابق.

اقرأ أيضا  «كاش كول» توقع بروتوكول تعاون مع معاهد العبور لتطوير العملية التعليمية

وسوف تعلن أكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم عن تفاصيل الأرباح بحسب أقسام الأعمال الخاصة بها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، ارتفعت أسعار شرائح الذاكرة والمنتجات الأساسية التي تدعم جزءا كبيرا من أرباح “سامسونج” بوتيرة أفضل من المتوقع.

وقدر المحللون أن أعمال الشركة في قطاع أشباه الموصلات ستسجل 25 ترليون وون من المبيعات و8 ترليون وون من الأرباح التشغيلية، بزيادة من 19.1 ترليون وون و3.37 ترليون وون في العام الماضي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

«أوليكس مصر» تعلن تحديث موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي

عمر ياسر 3:31 م, الأحد, 17 أبريل 22

«إيتيدا» تعلن انطلاق دورة جديدة من برنامج الحاضنات التكنولوجية

عمر ياسر 3:02 م, الأحد, 17 أبريل 22

«برمجة تكنولوجى» تستحوذ على «برمجة التجارية السعودية»

عمر ياسر 1:27 م, الأحد, 17 أبريل 22

«كاش كول» توقع بروتوكول تعاون مع معاهد العبور لتطوير العملية التعليمية

عمر ياسر 12:18 م, الأحد, 17 أبريل 22

«فيزيتا» تفاوض منصات رقمية لإتاحة حلول الدفع الإلكتروني في عيادات الأطباء

محمود جمال 6:57 ص, الأحد, 17 أبريل 22

توما برافو تعلن رغبتها فى منافسة ماسك على صفقة تويتر

المال - خاص 5:42 م, السبت, 16 أبريل 22