قالت شركة أبحاث السوق العالمية “جارتنر”، إن سوق أشباه الموصلات العالمية نمت بنسبة 26% في العام الماضي مشيرة إلى أن مبيعات سوق أشباه الموصلات العالمية بلغت 595 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 26.3% عن العام الذي سبقه، بحسب وكالة يونهاب.

وحققت سامسونج للإلكترونيات 73.2 مليار دولار في أعمالها في أشباه الموصلات العام الماضي، لتحتل المرتبة الأولى في العالم متقدمة على إنتل. وهذه هي المرة الأولى التي تتقدم سامسونج فيها على إنتل، منذ عام 2018.

حصة سامسونج في سوق أشباه الموصلات العالمية 12.3%

وبلغت حصة سامسونج في سوق أشباه الموصلات 12.3% وهي أعلى قليلا من حصة إنتل البالغة 12.2%.

وسجلت مبيعات إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية 36.4 مليار دولار في العام الماضي وحققت حصتها السوقية 6.1% لتأتي في المركز الثالث.

وجاءت الشركتان الأمريكيتان ميكرون (4.8%) وكوالكوم (4.6%) في المركزين الرابع والخامس على التوالي.

وأعلنت سامسونج مؤخرا أنها تتوقع أن تعلن عن أفضل أرباح فصلية لها منذ أربع سنوات، على خلفية الطلب القوي على منتجات الرقائق الإلكترونية والهواتف المحمولة.

سامسونج تقدر أرباحها بـ 11.5 مليار دولار فى الربع الأول

وقدرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة أرباحها التشغيلية بـ 14.1 ترليون وون (11.5 مليار دولار أمريكي) للأشهر الثلاثة الأولى من العام، بزيادة قدرها 50.3% عن العام الماضي.

وتجاوزت تقديرات الدخل التشغيلي في الفترة من يناير إلى مارس توقعات السوق البالغة 13.2 ترليون وون، التي جمعتها وكالة “يونهاب إنفوماكس”، الذراع المالية لوكالة “يونهاب” للأنباء، والتي استطلعت آراء 10 شركات محلية للوساطة المالية في الشهر الماضي.

وتوقعت “سامسونج” أن تبلغ مبيعاتها في الربع الأول 77 ترليون وون، بزيادة 17.7% عن العام السابق. ويعد هذا الرقم أعلى أيضًا من توقعات السوق البالغة 76.8 ترليون وون.

وإذا تبين صحة النتيجة الأولية، فسوف يمثل ذلك أول مرة تتجاوز فيها المبيعات في الربع الأول 70 ترليون وون، وهو الربع الثالث على التوالي لتحقيق ذلك الإنجاز أيضا.

ارتفاع الأرباح التشغيلية والمبيعات بنسبتي 0.56% و1.66% فى الربع الأول

وارتفعت الأرباح التشغيلية والمبيعات بنسبتي 0.56% و1.66% على التوالي مقارنة بالربع السابق.

وسوف تعلن أكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم عن تفاصيل الأرباح بحسب أقسام الأعمال الخاصة بها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي الفترة من يناير إلى مارس، ارتفعت أسعار شرائح الذاكرة والمنتجات الأساسية التي تدعم جزءا كبيرا من أرباح “سامسونج” بوتيرة أفضل من المتوقع.

وقدر المحللون أن أعمال الشركة في قطاع أشباه الموصلات ستسجل 25 ترليون وون من المبيعات و8 ترليون وون من الأرباح التشغيلية، بزيادة من 19.1 ترليون وون و3.37 ترليون وون في العام الماضي.