سامسونج تحصد المرتبة السادسة في قائمة أفضل العلامات التجارية

خاص ـ المال:شغلت سامسونج إلكترونيكس المرتبة السادسة ضمن قائمة انتربراند لأفضل 100 علامة تجارية عالمية لعام 2017، حيث وصلت القيمة المالية لعلامة سامسونج التجارية إلى 56.2 مليار دولار، وصعدت الشركة من المركز السابع العام الماضي، كما زادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 9% هذا العام مقارنة بعام 2016.وت

خاص ـ المال:

شغلت سامسونج إلكترونيكس المرتبة السادسة ضمن قائمة انتربراند لأفضل 100 علامة تجارية عالمية لعام 2017، حيث وصلت القيمة المالية لعلامة سامسونج التجارية إلى 56.2 مليار دولار، وصعدت الشركة من المركز السابع العام الماضي، كما زادت قيمة علامتها التجارية بنسبة 9% هذا العام مقارنة بعام 2016.

وتمكنت سامسونج، من الوصول لقائمة أفضل 10 شركات من حيث قيمة العلامة التجارية في العالم للعام السادس على التوالي، وذلك في الفترة من 2012 حتى 2017.

ويكتسب إنجاز هذا العام اهتماماً خاصاً، نظراً للنجاح الكبير الذي حققته الشركة في إطلاق عدد من منتجاتها الهامة في كافة قطاعات الأعمال، إلى جانب أدائها المالي المتميز.

وأكد قطاع سامسونج للهواتف المحمولة ريادته العالمية، خاصة بعد إطلاق هاتف جالاكسي S8 بنجاح منقطع النظير، كما تمكن أيضاً قطاع شرائح الذاكرة من تحقيق أداء استثنائي خلال 2017، وساهمت أرباحه الكبيرة في زيادة قيمة علامة سامسونج التجارية.

من ناحية أخرى، أطلق قطاع الأجهزة المنزلية الرقمية باقة من المنتجات الجديدة والمبتكرة والتي حازت عدداً من الجوائز العالمية الرفيعة، وقد تم تطوير هذه المنتجات بعد إجراء عدد من الدراسات السوقية التفصيلية للتعرف على رغبات المستهلكين وتحويلها لمنتجات متطورة تلبي احتياجاتهم، مثل الثلاجة Family Hub وغسالة الملابسAddWash.

أما قطاع منتجات العروض المرئية فقد وصل لآفاق جديدة في قطاع التلفزيونات المتطورة، بعد إطلاق تلفزيون QLED الجديد وتلفزيون The Frame الذي يناسب نمط الحياة العائلية المتطورة.



وتعليقاً على هذا الإنجاز العالمي الكبير، يقول YH لي- رئيس قطاع التسويق في سامسونج الكترونيكس: “إنّ جهودنا الرامية لتحقيق نمو حقيقي، والمساهمة في تحسين حياة البشر، اثمرت فعلياً وزادت من قيمة علامتنا التجارية على المستوى العالمي. ويأتي تقدم ترتيب علامتنا التجارية هذا العام كمؤشر إيجابي نؤكد من خلاله على جهودنا للمحافظة على ثقة المستهلكين التي تمكنا من بنائها على مدار الأعوام الماضية”.