«سامسونج» تحتل المرتبة الأولى في تصنيف «فوربس» لأفضل بيئات التوظيف عالميا

تصدرت شركة سامسونج للإلكترونيات تصنيف فوربس لأفضل أصحاب العمل في العالم (World’s Best Employers) للسنة الثالثة على التوالي وفقا لمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية.

وذكرت وكالة يونهاب أن فوربس تعاونت مع شركة “ستاتيستا” الألمانية لأبحاث السوق من أجل تحديد الترتيب في القائمة، وتم استطلاع آراء أكثر من 150 ألف موظف من 57 دولة في العالم بما في ذلك كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والصين والهند وفيتنام.

وطُلب من المشاركين تقييم المسؤولية الاجتماعية لشركاتهم والأداء الاقتصادي وظروف العمل، ورغبتهم في التوصية بأصحاب عملهم للأصدقاء والعائلة ورغبتهم في التوصية بأرباب العمل الآخرين في صناعاتهم والصور الإيجابية والسلبية لأرباب العمل الآخرين وغيرها.

وكانت سامسونج للإلكترونيات قد جاءت في المركزين الـ76 والـ106 في عامي 2018 و2019 على التوالي، غير أنها ارتفعت إلى المرتبة الأولى في عام 2020 وحافظت على مكانتها الأولى للسنة الثالثة على التوالي.

وقالت سامسونج إن ذلك نتاج رضا الموظفين وفخرهم بالحصول على درجة أعلى من الشركات الأخرى والصورة الإيجابية للشركة في صناعاتها.

وجاءت الشركات العملاقة العالمية لتكنولوجيا المعلومات في المراكز الأوائل في القائمة حيث ارتفعت مايكروسوفت بـ 3 درجات إلى المركز الثاني، وتليها آي بي إم، وألفابت، وأبل.

وبحسب الدولة، بلغ عدد الشركات الأمريكية 247 شركة من أصل 800 شركة في القائمة ووصل عدد الشركات الألمانية إلى 113 شركة وسجل عدد الشركات الفرنسية 82 شركة.

وانخفض عدد الشركات الكورية الجنوبية من 38 شركة في عام 2021 إلى 16 شركة في هذا العام ومن بينها شركة نايفر (85) ومجموعة ميريتز المالية (86) ومجموعة إس كيه (93).