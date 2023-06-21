سامسونج تتيح لعملائها فيلم Elemental الشهر الحالي

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيّات أنّ فيلم الرسوم المتحركة الجديد “Elemental”، الذي أصدرته استديوهات بيكسار للرسوم المتحركة في 16 يونيو الجاري؛ متاح الآن بدقة 4K مع تكنولوجيا المدى الديناميكي العالي (HDR) حصرياً على شاشة Samsung Onyx ، التي تعد أول شاشة سينمائية في العالم تستخدم تقنية LED ، وتقدم صورًا متميزة وحية بفضل دقة 4K المصاحبة لتكنولوجيا HDR ، ما يتيح للمشاهدين تجربة مشاهدة مذهلة ومليئة بالتفاصيل.

وتعتبر Samsung Onyx أول شاشة عرض LED بالحجم المسرحي في العالم، معتمدة من مبادرات السينما الرقمية (DCI) ، وتوفر ألوانًا ساطعة بشكل استثنائي، متفوقة على الأنظمة التقليدية القائمة على جهاز العرض، التي شكلت معياراً للصناعة على مدى أكثر من 100 عام، فهي تعالج التباين والسطوع المحدودين التي توفرها تقنيات العرض المسرحي التقليدية، مما يتيح ملايين الألوان الإضافية التي لا تتوفر في تلك التقنيات، وتتميز الشاشة الاستثنائيّة بدرجة سطوع تصل إلى 300 شمعة لكل متر مربع، ما يقرب من ستة أضعاف تقنيات أجهزة العرض القياسية .(SDR)

وفي هذا الإطار، قال هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي لأعمال الشاشات المرئية في سامسونج للإلكترونيات: “مع فيلم بيكسار الجديد، نقدم لأول مرة على الإطلاق محتوى HDR بدقة4K حصريًا على شاشة LED السينمائية.

وسنواصل تعزيز شراكاتنا في صناعة الأفلام استنادًا إلى ابتكارنا الرائد في تكنولوجيا LED التي توفر جودة صورة دقيقة وألوان ساطعة لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر.”

قال دومينيك جلين، من ستديوهات بيكسار: “تتميّز بيكسار بتخطي حدود التكنولوجيا والفن، ومواصلة هذا الإرث من خلال أحدث أفلامنا Elemental. ومع Onyx ، اتخذت Samsung خطوة جريئة إلى الأمام، حيث نشرت تقنية استثنائيّة على نطاق يتيح تغييرًا جذريًا في جودة صورة السينما. لأول مرة، سيتمكن الجمهور من تجربة صور HDR الثريّة والتي توفّر سطوعًا فريداً على شاشات سينما كبيرة تتميز بالدقة لتعرض أكثر أعمال بيكسار طموحًا حتى الآن.

وتقدم سينما HDR تجربة بصرية جديدة لجمهورنا العالمي، وتتطلع فرق صناعة الأفلام في بيكسار لمشاركة هذا الإصدار الفريد من Elemental مع العالم”.

ومنذ إطلاقها لأول مرة في دار سينما Lotte Cinema World Tower في سيول، كوريا، في يوليو 2017، قدمت سامسونج حتى الآن شاشات Onyx إلى 120 دار سينما حول العالم. كما أدى دمج “بيكسار” مع خبرة سامسونج في مجال التكنولوجيا المرئية إلى تحقيق أكبر حضور سينمائي لشاشات LED مقارنة بأي علامة أخرى في الفضاء المسرحي.