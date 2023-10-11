«سامسونج» تتوقع هبوط أرباحها 78% في الربع الثالث إلى 1.8 مليار دولار

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الأربعاء إنه من المرجح أن تنخفض أرباحها التشغيلية في الربع الثالث من هذا العام بمقدار 78% على أساس سنوي على خلفية استمرار الخسائر في أعمال أشباه الموصلات وسط الانكماش العالمي لصناعة الرقائق، بحسب وكالة يونهاب.

وذكرت سامسونج، أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم في ملف تنظيمي، أنها قدرت أرباحها التشغيلية بـ 2.4 تريليون وون (1.8 مليار دولار) بانخفاض 77.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ولكن الأرباح التشغيلية المتوقعة كانت أعلى بمقدار 30.5% من متوسط التقديرات لمسح أجرته “يونهاب إنفوماكس”، شركة البيانات المالية التابعة لوكالة “يونهاب”، وكان الرقم أكبر بـ3 أضعاف تقريبا من الربع السابق.

وقالت سامسونج إنها تقدر مبيعاتها في الربع الثالث بـ 67 تريليون وون بانخفاض 12.7% بدون تقديم تقدير صافي الدخل.

وأعلنت سامسونج، وهي أيضا أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية عالميا عن أرباح تشغيلية بلغت 640.2 مليار وون و668.5 مليار وون في الربعين الأول والثاني على التوالي.

ومن المقرر أن تصدر الشركة تقرير أرباحها النهائي في وقت لاحق.

ولم تقدم الشركة أداء تفصيليا لأقسام الأعمال الرئيسية بيد أن مراقبي السوق يتوقعون أن أشباه الموصلات، تكبدت خسارة تبلغ حوالي 3 تريليونات وون في الربع الثالث.

ويرى محللون إن الخسائر المتكبدة في أشباه الموصلات تم تعويضها من خلال الأداء القوي لقسمي أعمال الهواتف المحمولة وشاشات العرض وذلك بفضل إطلاق طرز الهواتف الذكية الجديدة جالاكسي زي فولد 5، وجالاكسي زد فليب 5.