سامسونج تتوقع تجاوز أرباحها 60 مليار دولار للربع الثالث من العام الجاري

سامسونج لم تقدم تفاصيل حول أداء أقسام الأعمال الخاصة بها

توقعت شركة سامسونج للإلكترونيات في بيانات أولية أن تتجاوز مبيعاتها الفصلية لأول مرة 60 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة على ما يبدو بأداء جيد في أعمال أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة “يونهاب” أن أرباح سامسونج التشغيلية تقدر بـ 15.8 تريليون وون في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بزيادة قدرها 27.94% عن نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة ثاني أعلى رقم فصلي على الإطلاق بعد الربع الثالث من عام 2018 (17.5 تريليون وون).

وقالت سامسونج إنها قدرت مبيعاتها في الربع الثالث من هذا العام بـ 73 تريليون وون أي 61.2 مليار دولار أمريكي بارتفاع قدره 9.02% عن نفس الفترة من العام السابق.

وإذا تحققت التقديرات، فستكون مبيعات سامسونج هي الأكبر في أي ربع سنوي حتى الآن، محطمة الرقم القياسي السابق الذي بلغ 67 تريليون وون في الربع الثالث من العام السابق.

سامسونج لم تقدم تفاصيل حول أداء أقسام الأعمال الخاصة بها

ولم تقدم سامسونج تفاصيل حول أداء أقسام الأعمال الخاصة بها، قائلة إنها ستعلن عن الأرباح التفصيلية في وقت لاحق من الشهر.

ويعتقد المحللون أن أعمال سامسونج في أشباه الموصلات قادت مرة أخرى أداء الشركة القوي في الربع الثالث، مع التوقعات بأن تسجل الأرباح التشغيلية في أعمال أشباه الموصلات ما بين 9.7 تريليون وون و10 تريليونات وون في الربع الثالث بزيادة قدرها 3 تريليونات وون عن الربع الثاني من هذا العام.

توقعات بأن تحقق أعمال الهاتف المحمول لسامسونج أرباحا قوية في الربع الثالث

ومن المقدر أن تحقق أعمال الهاتف المحمول لسامسونج أرباحا قوية في الربع الثالث مع زيادة شحنات الهواتف الذكية بفضل إطلاق الأجهزة الجديدة بما فيها جالاكسي زد فولد 3 وجالاكسي زد فليب 3 في أغسطس.

وتوقع المحللون في وقت سابق أن تحقق أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحمولة لسامسونج 3.8 تريليون وون في الأرباح التشغيلية.

توقعات بأن تصل شحنات الهواتف الذكية إلى 69.5 مليون وحدة

وقال المحلل في شركة هيونداي موتور للأوراق المالية روه غيون-تشانغ في تقريره الأخير إنه من المتوقع أن تصل شحنات الهواتف الذكية إلى 69.5 مليون وحدة حيث تم تسوية مشكلة نقص المكونات التي عانت منها سامسونج في الربع الثاني إلى حد ما، ويبدو أن مبيعات جالاكسي زد فولد 3 وجالاكسي زد فليب 3 قد تجاوزت 3 ملايين وحدة.

ومن المقدر أن تسجل أعمال شاشات العرض من سامسونج أرباحا أفضل من الربع الثاني عندما انعكست المكاسب لمرة واحدة.

وقدر المحللون الأرباح التشغيلية في أعمال شاشات العرض بـ 1.5 تريليون وون على خلفية زيادة الشحنات من لوحات OLED متوسطة وصغيرة الحجم للمنتجات عالية الجودة.

وقدرت الأرباح التشغيلية في أعمال الإلكترونيات الاستهلاكية في سامسونج التي تدير الأجهزة المنزلية بـ 700 مليار وون، وهو أداء ضعيف بالمقارنة مع الربع الثاني.

وذكر المحلل في شركة كيبه للاستثمار والأوراق المالية بارك سونغ-سون أنه بسبب زيادة تكاليف المكونات والخدمات اللوجستية فمن المرجح أن تنخفض ربحية سامسونج بشكل طفيف عن الربع الذي سبقه.

انخفاض سعر سهم سامسونج مؤخرا

وانخفض سعر سهم سامسونج مؤخرا حيث توقع المحللون تباطؤ أعمال الرقائق اعتبارا من الربع الرابع.

وتراجع سعر سهم سامسونج بمقدار أكثر من 6% في شهر واحد. وبالمقارنة مع ذروته هذا العام عند 06,800 وون في يوم 11 يناير، انخفض بمقدار أكثر من 26%.

وقال المحلل في شركة كيووم للأوراق المالية بارك يو-أك في تقريره الأخير إنه بالنسبة لـ DRAM من المتوقع أن تعوض الزيادة في الشحنات انخفاض أسعارها، غير أنه بالنسبة لـ NAND، سيتجاوز انخفاض الأسعار، تراجع التكلفة مما يعني أنه من المرجح أن يبدأ تباطؤ الربحية.