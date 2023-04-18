سامسونج تتوسع في متاجرها الإلكترونية الخاصة بالشركات

أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن افتتاح متجر إلكتروني جديد لعملائها من الشركات في ألمانيا، لينضم لقائمة متاجرها الإلكترونية الخاصة بالشركات في 30 دولة حول العالم.

وتعتبر المتاجر الإلكترونية للشركات خدمة مبتكرة ضمن موقعها الإلكتروني Samsung.com ، من أجل تقديم مزايا إضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتقبل هذه المتاجر خيارات الدفع المتنوعة للشركات، مثل دفعات الأقساط والفواتير، كما يمكن للعملاء الاستفادة من العروض الترويجية الحصرية المقدمة للشركات فقط، والحصول على خصومات على إجمالي مبلغ الشراء بالإضافة للدعم الفني، إلى جانب تمكين العملاء من تسوق منتجات متنوعة من سامسونج، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والشاشات ومكيفات الهواء والثلاجات، والأجهزة المحمولة بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف.

جدير بالذكر أن سامسونج أطلقت أول متجر إلكتروني للشركات في أكتوبر 2021 في كل من أستراليا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين شهدت هذه المتاجر توسعات عالمية لتشمل جميع أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وحققت تغطية واسعة شملت 30 دولة في أقل من عام ونصف.

وقال دانيال كانج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز المبيعات المباشرة للعملاء (D2C) في سامسونج للإلكترونيات: “تتمثل الأهداف الرئيسية لخطة التوسع للمتاجر الإلكترونية للشركات، في تسهيل عمليات الشراء، وتوفير مجموعة متنوعة من طرق الدفع لهذه الفئة من عملائها. وبما أننا نرى فرصاً عالية لنمو الأعمال التجارية الإلكترونية بين الشركات عالمياً، ستواصل سامسونج توسيع نطاق خدماتها وتطويرها، لتوفير العديد من المزايا العملية، ودعم عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة”.

ومقارنة بأرقام وإحصائيات العام الماضي، لقد زاد عدد الأعضاء المسجلين حديثاً على متاجر سامسونج الإلكترونية للشركات على مستوى العالم بنسبة 100%، وتضاعف نمو مبيعات هذه المتاجر منذ فبراير الماضي. وبناءً على هذه الإنجازات، تخطط سامسونج لزيادة مبيعاتها الإلكترونية للشركات، وتعزيز المزايا والخدمات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص عبر هذه المواقع.