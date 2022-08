سامسونج تتعاون مع برايم فيديو لتقديم مسلسل the lord of rings

أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة، الشركة المتخصصة في تصنيع أجهزة التلفزيونات في العالم على مدار 16 عاماً متتالية، عن التعاون مع “برايم فيديو” التي توفر للمشاهدين فرصة حصرية لمشاهدة المسلسل الذي طال انتظاره بدقة 8K”The Lord of the Rings: The Rings of Power ” فقط على شاشات سامسونج، ويأتي ذلك تزامنًا مع مشاركة سامسونج هذا العام فى واحد من أقدم المعارض الصناعية في ألمانيا والعالم لعرض أحدث منتجاتها – معرض إيفا للإلكترونيات – والذي يختص بالإلكترونيات الاستهلاكية والترفيهية.

وستكون سامسونج أول جهة تقدم المحتوى من هذه السلسلة بدقة 8K من خلال عرض سريع مخصص لهذا الغرض، مع تقديم مشاهد حصرية للمشاهدين الذين ستتاح لهم الفرصة على تلفزيونات سامسونج Neo QLED 8K وشاشات العرض الجدارية The Wall 8K Micro LED. وسيتم الإعلان قريباً عن فرص وصول المعجبين إلى المقاطع الدعائية الحصرية بنفس مستوى الدقة.

وقال سايمون سونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق المبيعات والتسويق في قطاع الشاشات لدى سامسونج للإلكترونيات: “يمثل هذا التعاون علامة فارقة لتقديم تقنية العرض بدقة 8K الأكثر تميزاً للمشاهدين. ولأول مرة، أصبح بمقدور المعجبين المتحمسين تجربة الصور المذهلة من مسلسل ”The Lord of the Rings: The Rings of Power ” على أجهزة تلفزيون سامسونج Neo QLED 8K”.

وأضاف أندرو بينيت، نائب رئيس شراكات الأجهزة العالمية في “برايم فيديو”: “عند التفكير في كيفية إثارة حماسة المشاهدين العالميين لمسلسل ”The Lord of the Rings: The Rings of Power ”، فقد تبين لنا أن تكنولوجيا سامسونج الاستثنائية وما تطرحه من شاشات تعد الخيار الملائم بشكل طبيعي.

واستضافت الشركة في مدينة نيويورك حدثاً حصرياً لعرض 25 دقيقة من المحتوى من أول حلقتين من السلسلة على جدار فيديو بتقنية “إل إي دي”، والمكون من ثلاثة طوابق في مركز التجارب الرائد (Samsung 837). وبدءاً من الأسبوع الجاري، سيتم عرض المواد الإبداعية من السلسلة لأول مرة على شاشات “إل إي دي” الرقمية المميزة من سامسونج، والتي تقع في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، وسيرك بيكاديللي في لندن، وساحة بيازا ديل دومو في ميلانو.