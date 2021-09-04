اتصالات وتكنولوجيا

«سامسونج» تتصدر مبيعات هواتف المحمول بالإسكندرية خلال يونيو الماضى (جراف)

«أوبو» في المركز الثاني بحصة بلغت 25%
أحمد عوض 10:41 ص, السبت, 4 سبتمبر 21 10:41 ص, السبت, 4 سبتمبر 21

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احتلت العلامة الكورية «سامسونج» صدارة قائمة الماركات التجارية الأكثرمبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بمحافظة الإسكندرية، بعدما تكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 34%، من إجمالى المبيعات البالغة 113 ألف جهاز خلال شهر يونيو الماضى، وذلك وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

وجاءت العلامة الصينية «أوبو» في المرتبة الثانية بعدما اقتنصت حصة سوقية 25% من إجمالى المبيعات، تبعتها «ريدمي» فى المركز الثالث بحصة بلغت 15%.

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حافظت «إنفينيكس» على تمركزها في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 10%، تلتها «ريلمي» في المركز السادس بحصة بلغت 5%.

واحتلت «POCO» المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة هواتف المحمول بالإسكندرية، مسجلة حصة سوقية 3%/ من إجمالى المبيعات.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 8% على العلامات التجارية الاخرى المطروحة في السوق المحلية خلال شهر يونيو الماضى.

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يذكر أن مبيعات المحمول فى مصر شهدت نموًا بنسبة 17% لتصل إلى مليون و335 ألف جهاز بقيمة بلغت 254.5 مليون جنيه خلال شهر يونيو الماضى، مقارنة بنحو مليون و137 ألف وحدة بقيمة 219.5 مليون جنيه فى الفترة المقابلة من العام السابق.

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بقلم أحمد عوض

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