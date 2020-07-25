«سامسونج» تتصدر مبيعات المحمول فى القاهرة خلال مايو (جراف)

تصدرت العلامة الكورية “سامسونج” قائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة الهواتف المحمول فى نطاق محافظة القاهرة، بعدما أن استحوذت على حصة سوقية 25%، من إجمالى المبيعات التى بلغت 432 ألف جهاز خلال شهر مايو الماضي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الابحاث التسويقية «GFK».

وحلت “أوبو” فى المرتبة الثانية بقائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا لأجهزة “سمارت فون” بحصة سوقية 24% من إجمالى مبيعات المحمول فى محافظة القاهرة خلال تلك الفترة.

وجاءت العلامة الصينية “هواوي” فى المرتبة الثالثة بعدما أن اقتنصت حصة سوقية 13% من إجمالى المبيعات، أعقبتها “ريلمي” فى المركز الرابع بحصة بلغت 12%.

وحصدت “ريدمي” المرتبة الخامسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة مستحوذة على حصة سوقية 9%، من إجمالى المبيعات في محافظة القاهرة.

وتمركزت العلامة التجارية “إنفينيكس” فى المرتبة السادسة بعدما أن اقتنصت حصة سوقية 7% من إجمالى مبيعات المحمول خلال مايو الماضى.

فى المقابل، سجلت العلامات التجارية الأخري المطروحة فى السوق المحلية على حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات الهواتف المحمولة فى نطاق محافظة القاهرة خلال شهر مايو الماضي.

ويذكر أن مبيعات المحمول فى مصر سجلت ارتفاعًا بنسبة 4%، لتصل إلى 5 ملايين و577 ألف جهاز خلال 5 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ5 ملايين و362 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

ويوضح الجراف التفاعلي حصص العلامات التجارية فى قطاع سوق المحمول بمحافظة القاهرة خلال مايو الماضى: