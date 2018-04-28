سامسونج تبدأ تصنيع شاشات 75 بوصة في بني سويف

محمود جمالبدأت شركة سامسونج مصر للإلكترونيات خلال الربع الأول من العام الحالي، مرحلة الإنتاج الفعلى لأول شاشة تليفزيون مقاس 75 بوصة محلية الصنع، وذلك بمصنعها فى مدينة بني سويف. كشف شريف بركات، نائب رئيس الشركة، عن استيراد المعدات وماكينات الإنتاج فى يوليو 2017، وبعد الانتهاء من عملية تر

محمود جمال

بدأت شركة سامسونج مصر للإلكترونيات خلال الربع الأول من العام الحالي، مرحلة الإنتاج الفعلى لأول شاشة تليفزيون مقاس 75 بوصة محلية الصنع، وذلك بمصنعها فى مدينة بني سويف.

كشف شريف بركات، نائب رئيس الشركة، عن استيراد المعدات وماكينات الإنتاج فى يوليو 2017، وبعد الانتهاء من عملية تركيبها، بدأ الإنتاج، وتم التعاقد على شحنات تصديرية أيضا.

والشاشة الجديدة مزودة بتكنولوجيا تعرف بـ QLED ويتراوح سعرها بين 65 و70 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح بركات لـ”المال”، أن سامسونج تعمل أيضا على تصنيع شاشات مخصصة لمباريات كأس العالم، المقرر انطلاقها فى يونيو المقبل، داخل المصنع تحت اسم تليفزيون الكورة “football tv”، وهى مزودة بخواص قيمة مضافة تتيح للمشاهد الاستمتاع بأجواء الملعب، ومنها إمكانية ربط التليفزيون بالهاتف المحمول بواسطة خاصية smart view.

وبلغت قيمة صادرات المصنع الشركة في بني سويف خلال العام الماضى نحو 550 مليون دولار تقريبا، ويتم تصدير المنتجات إلى 36 دولة عالميا.

يشار إلى أن “سامسونج” افتتحت المصنع فى مايو 2016 فى منطقة كوم أبو راضي بمدينة بني سويف، باستثمارات 270 مليون دولار، ويصدر المصنع 80 إلى 85% من منتجاته للخارج بما يعادل 2.8 مليون جهاز تليفزيون ذكى سنويا، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 6 ملايين جهاز.

ولدى “سامسونج” 14 مصنعاً لإنتاج التليفزيونات حوال العالم، منها 5 تقوم بإنتاج الشاشات بما فيها مصنع الشركة فى بنى سويف، وبحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية ” gfk “، فإن سامسونج تستحوذ على أكثر من 35% من مبيعات التليفزيونات الذكية “smart tv” في مصر.