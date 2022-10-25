سامسونج تبدأ إنتاج سلسلة هواتف جالاكسي A في مصنعها ببني سويف

أعلنت شركة سامسونج مصر ، عن طرح الدفعة الأولى من هواتف سامسونج المصنعة محليا بمصنع الشركة بمحافظة بني سويف، والتي تحمل شعار “صنع في مصر”، ويتم بيع الهواتف المصنعة محليا لدى فروع الشركة واثنين من الوكلاء المعتمدين، على أن يتم تباعا طرح كميات أكبر من الهواتف في السوق المصري لتلبية الطلب على هواتف الشركة في الفتره المقبله.

وأنتجت شركة سامسونج، بمصنعها بمدينة بني سويف هواتف محمول من فئة جالاكسي A، بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 40%وتعتزم الشركة زيادة إنتاجها من الهواتف المحمولة، وفقا لحجم الطلب المحلي والدولي، مع استمرار إنتاج أحدث أجهزة التليفزيونات والشاشات والتابلت المدرسي.

وكانت المال قد انفردت بنشر خبر يفيد عن اجراء مباجثات بين سامسونج ومسولي التجاره والصناعه، بهدف البدء في تصنيع هواتف سامسونج في مصر،بهدف تعميق صناعه الالكترونيات في السوق المصريه خلال الفتره المقبله.

وبحسب البيانات الصادرة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، استحوذت العلامة الكورية «سامسونج» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف المحمول في مصر، بنسبة بلغت 34.6% من إجمالي مبيعات القطاع البالغة نحو 6 ملايين و852 ألف جهاز خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى.