سامسونج تبحث مع وزير الصناعة خطط توسيع استثماراتها في مصر

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر والوفد المرافق له حيث استعرض اللقاء مشروعات الشركة الحالية في مصر وخططها التوسعية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن مشروع شركة سامسونج العالمية في السوق المصرية يعد أحد أهم مشروعات الأجهزة الإلكترونية في مصر وقصة نجاح مهمة في الاقتصاد القومي حيث تلعب دوراً مهما في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسب المكون التكنولوجي بالصناعة وزيادة معدلات التشغيل لا سيما بمحافظات الصعيد، مؤكداً حرص الوزارة على جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية في مجال تصنيع المنتجات الإلكترونية فائقة التكنولوجيا وهو ما يمثل أحد محاور خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على توفير أوجه الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة في مصر سواء المحلية أو الأجنبية وحل التحديات التي تواجه هذه المشروعات من خلال الوزارة وأجهزتها التابعة وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، مؤكداً حرص الوزارة على الارتقاء بالبنية التحتية للمناطق الصناعية في جميع المحافظات للتيسير على المستثمرين وتشجيع إقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات الصناعية.

ولفت الوزير إلى أن هناك فرصة متميزة لزيادة صادرات الشركة لأسواق دول القارة الافريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ، مشيرا إلى أن تصديق 43 دولة من إجمالي 55 دولة أفريقية على الاتفاقية يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية للسوق الأفريقية والتي تمثل سوقاً واعدة للصادرات المصرية من مختلف القطاعات الإنتاجية حيث شهد الشهر الماضي إبرام أول صفقة تجارية في إطار الاتفاق بين مصر وغانا .

ومن جانبه أكد تشونكي كوان رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حرص الشركة على التوسع في السوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الأسواق الواعدة وبوابة رئيسية لنفاذ منتجات الشركة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى سعي الشركة لإدخال منتجات جديدة للسوق المصرية وزيادة معدلات التصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.

وأضاف أن الشركة تعد مساهماً قوياً في هيكل الصادرات المصرية وتحتل مرتبة متميزة في قائمة شركات الأجهزة الإلكترونية المصدرة للأسواق الخارجية حيث تصدر الشركة 85% من إنتاجها لأسواق 50 دولة بمنطقة الشرق الأوسط والدول العربية وعدد من دول قارتي أفريقيا وأوروبا.