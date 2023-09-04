سامسونج العالمية : 280 مليون مستخدم لمنصة smart things في 200 دولة

قالت جيوان جوان نائب الرئيس التنفيذي لمنصة smart things بشركة سامسونج العالمية ، إن عدد مستخدميها يصل حاليا إلي 280 مليون مستخدم في 200 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الشركة عن تطبيقات المنازل الذكية علي هامش المعرض والمؤتمر للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية IFA 2023 والذي يعقد خلال الفترة من 1 إلي 5 سبتمبر الجاري في مدينة برلين بألمانيا .

واوضحت أن سامسونج طورت منصة متكاملة للربط بين جميع الأجهزة الذكية سواء التابعة لها أو للشركات الأخري والتي تدعم تكنولوجيا انترنت الاشياء وتشمل الشاشات والتليفزيونات الذكية وأنظمة الصوتيات وغيرها .

واضافت أن منصة smart things تدعم ربط أكثر من 3 آلاف جهاز ذكي حتي الآن من خلال التعاون مع 300 شريك عمل ومزودة بتطبيقات تستهدف جعل حياة المستخدمين افضل مع مراعاة تطبيق الاستدامة البيئية القائمة علي ترشيد استهلاك الطاقة .

في سياق متصل ، أكد عمر صاحب ، مدير التسويق الإقليمي في شؤكة سامسونج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، إن عدد مستخدمي المنصة بالمنطقة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 21 مليون مستخدم مقابل 17.6 مليون خلال الفترة نفسها من 2022 بنسبة نمو 22%.

وألمح صاحب إلي أن المنصة تقدم للعملاء عدة خدمات ذكية منها العناية بالمنزل وترشيد الطاقة ، مبينا أن عدد مستخدميها في مصر يصل حاليا إلي 2.5 مليون مقابل 4.5 مليون في تركيا .