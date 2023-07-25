«سامسونج إس دي آي» وشركة Stellantis تبنيان مصنعا ثانيا للبطاريات في أمريكا

أعلنت شركة “سامسونج إس دي آي”، أنها تخطط لبناء منشأة ثانية لتصنيع البطاريات مع شركة “ستيلانتيس إن في” (Stellantis N.V.‎) في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المشروع الجاري لإنشاء أول مصنع لها في ولاية “إنديانا”، وفقا لوكالة يونهاب.

وقالت الشركتان في بيان إنهما وقعتا مذكرة تفاهم بشأن مصنع البطاريات الثاني المتصور، بهدف بدء الإنتاج في عام 2027 بطاقة إنتاجية سنوية أولية تبلغ 34 جيجاوات ساعة.

وقالت الشركتان إن موقع المصنع الجديد لم يتقرر بعد. كما لم تكن التفاصيل المتعلقة بالصفقة متاحة لأنه لم يتم الانتهاء منها.

وقال “تشوي يون-هو”، الرئيس التنفيذي لشركة “سامسونج إس دي آي”: «سيعمل المصنع الثاني على تسريع اختراقنا للسوق في الولايات المتحدة، ومساعدة “ستيلانتيس” على تسريع انتقال الولايات المتحدة إلى عصر السيارات الكهربائية، وذلك من خلال توفير منتجات تتميز بأعلى مستويات الأمان والجودة».

وقال “كارلوس تافاريس”، الرئيس التنفيذي لشركة “ستيلانتيس”، إن المنشأة الجديدة: «ستساهم في الوصول إلى هدفنا القوي المتمثل في تقديم ما لا يقل عن 25 سيارة كهربائية جديدة تعمل بالبطاريات في سوق أمريكا الشمالية بحلول نهاية هذا العقد».

وكان المشروع المشترك بين الشركتين، المسمى “ستار بلس إنيرجي” (StarPlus Energy) والذي تأسس في أكتوبر 2021، قد أعلن في مايو 2022 أنه سيبني أول منشأة لتصنيع البطاريات في “كوكومو” بولاية “إنديانا”، بهدف دخول العمليات التجارية في الربع الأول من عام 2025.

وقالت الشركتان إن المصنع الأول سيبلغ إنتاجه السنوي 33 جيجاوات ساعة، ارتفاعا من الهدف الأولي البالغ 23 جيجاوات ساعة.