ثقافة وفنون

سامر المصري لـ«المال»: دوري في «أهل الوادي» الأول بدراما مصر وسيكون مفاجأة

الفنان السوري سامر المصري قال إنه يتواجد حاليا بالقاهرة لمدة شهر تقريبا
أحمد حمدي 2:24 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 2:24 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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كشف الفنان السوري سامر المصري في تصريح لـ”المال” أنه يتواجد حاليا بالقاهرة لمدة شهر تقريبا من أجل تصوير دوره في المسلسل الجديد “أهل الوادي” الذي سيتم عرضه على أحدى المنصات الرقمية الحديثة الفترة المقبلة .

وأضاف أن هذا العمل يعتبر التجربة الفنية الأولى له في الدراما التليفزيونية بمصر، ومتفاءل بها كثيرا، لافتا إلى أن دوره سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور المصري في الشكل والمضمون=، ويقوم بتصوير بعض مشاهده حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي .

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وأوضح أنه يقوم حاليا أيضا بقراءة بعض السيناريوهات الجديدة سينمائيا وتليفزيونيا؛ للاستقرار على واحد منها للمشاركة في بطولته في مصر في العام القادم 2021 .

يذكر ان سامر المصري حقق نجاحا كبيرا في دوره بفيلم الخليلة مع الفنان أحمد عز منذ سنوات ، ولفت أنظار الجمهور المصري بتقديمه لشخصية الإرهابي في العمل .

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بقلم أحمد حمدي

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