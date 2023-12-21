سامح منتصر: 41% نموًا في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام

قال سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل بميد بنك، إن البنك حقق معدلات نمو في إجمالي الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 41%، خلال الفترة من ديسمبر 2022 حتى نوفمبر 2023.

وأضاف منتصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ميد بنك، اليوم نيابة عن إيمان إبو زيد رئيس قطاع الائتمان، أن البنك أنشأ قطاعا منفصلا لدعم الشركات التي يتراوح رأسمالها من 500 إلى 700 مليون جنيه، وتسمى بشريحة “الميد كاب”.

وأشار إلى أن ميد بنك ركز على النهوض بمحفظة القروض المشتركة في الفترة الأخيرة، حيث شارك البنك بحجم تمويل بلغ 1.5 مليار جنيه، خلال آخر عامين.

ولفت إلى أن حقوق ملكية ميد بنك ارتفعت إلى 132% منذ 2021 حتى سبتمبر 2023، لافتًا أن البنك سيعمل على تحقيق أكثر من ذلك خلال 2024.

وذكر أن البنك حينما بدأ خطته للتطوير الشامل، كانت البنية التحتية لا تزال متواضعة، حيث خصص ما يقرب من 800 مليون جنيه لاستراتيجية ال5 سنوات للنهوض بالبنية التحتية المؤسسية بالبنك، موضحًا أن ميد بنك سيطلق النظام الجديد خلال عام 2024.