سامح منتصر: محفظة القروض بميد بنك ارتفعت 196% منذ 2021 حتى سبتمبر 2023‎

قال سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل بميد بنك، إن صافي القروض نمت بنحو 196%، منذ 2021 حتى سبتمبر 2023، بالإضافة إلى ارتفاع حجم محفظة ودائع العملاء بنسبة 90%.

ولفت منتصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ميد بنك اليوم، إلى أن حقوق ملكية بالبنك ارتفعت إلى 132% منذ عام 2021 حتى سبتمبر 2023، لافتًا أن البنك سيعمل على تحقيق أكثر من ذلك خلال 2024.

وأوضح أن عدد العاملين بالبنك ارتفع بنسبة 30% خلال آخر عامين، ويستقطب البنك العاملين ذوي الخبرات للمساهمة بشكل فعال في خطة البنك في التحول الرقمي.

وأشار إلى أن البنك حينما بدأ خطته كانت البنية التحتية لا تزال متواضعة، حيث خصص ما يقرب من 800 مليون جنيه لاستراتيجية ال5 سنوات للنهوض بالبنية التحتية المؤسسية بالبنك، موضحًا أن ميد بنك سيطلق النظام الجديد خلال عام 2024.

وذكر أن ميد بنك طور كل انظمته سواء الهاردوير أو أنظمة السوفتوير، بالإضافة إلى تطوير أنظمة الطوارئ وشبكة الاتصالات.

وأكد أن البنك يعمل على نظام لحفظ جميع المستندات الورقية بشكل ديجيتال، حتى تكون مؤمنة، وكذلك من اجل الحفاظ على البيئة