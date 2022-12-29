سامح عبد العزيز يواصل تصوير مسلسلي «رمضان كريم 2» و«جميلة» استعدادا لدراما رمضان

يواصل المخرج سامح عبد العزيز تصوير مسلسلي “رمضان كريم 2″ و”جميلة” استعدادا لموسم رمضان القادم 2023 .

ويحرص عبد العزيز على ظهور المسلسلين بصورة جيدة، حيث أسند مهمة إخراج مسلسل رمضان كريم 2 للمخرج المنفذ شادي يسري في أيام انشغاله بتصوير مسلسل جميلة، وسيعود لتولي لإخراج مسلسل رمضان كريم 2 مرة ثانية في أيام توقفه عن تصوير جميلة الفترة القادمة .

مسلسل “جميلة” تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبري، سوين بدر، يسرا اللوزي وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية والصراعات التى نشهدها من حولنا فى المجتمع، ويمثل التعاون الفني الثاني بينه وبين ريهام حجاج بعد تقديمهما لمسلسل ” يوتيون” رمضان 2022 وتحقيقه مشاهدة جيدة تأليف أيمن سلامة أيضا .

أما مسلسل “رمضان كريم 2” عرض منه الجزء الأول في شهر رمضان رمضان 2017، ويقوم ببطولة الجزء الثانى، سيد رجب، نجلاء بدر، بيومى فؤاد، سلوى خطاب، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، سلوى عثمان، أحمد صيام، نهى صالح، ويزو، سلوى محمد على، تامر فرج، رانيا فتح الله، شريف حسنى وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.