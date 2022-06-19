سامح عبد العزيز يرد على ياسمين صبرى: ليست مناسبة لبطولة «الشادر»

كشف المخرج سامح عبد العزيز أسباب استكماله العمل على مسلسل “الشادر” بدون تواجد الفنانة ياسمين صبرى التى كان من المقرر أن تقوم ببطولته، وقرر عبد العزيز الرد على تصريحات ياسمين صبرى المثيرة للجدل والتى قالت فيها إنها هى من اعتذرت عن المشاركة فى المسلسل نظرًا لضعف مستوى السيناريو، لينفى المخرج ذلك تمامًا ويؤكد أن كلامها غير صحيح.

وأوضح سامح عبد العزيز في أحد لقاءاته منذ ساعات، أنه تم الاستغناء عن ياسمين صبرى نظرًا لعدم ملاءمتها للشخصية التى تقوم ببطولتها وأنها غير مناسبة لأدائها ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليًا فى البحث عن بديلة لها.

وأعرب سامح عبد العزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبرى المسيئة للعمل، مؤكدًا أن العمل مستمر على المسلسل وسيتم الإعلان رسميًا عن أسماء فريق العمل خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.