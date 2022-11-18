سامح شكري يستقبل وزير المناخ الياباني في قمة COP 27

استقبل سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الموافق الجمعة 18 نوفمبر الحالي، “نيشيمورا اكيهيرو” وزير المناخ الياباني في إطار فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدة بشرم الشيخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص الذي يوليه الوزير شكري، بصفته رئيس مؤتمر المناخ، على التواصل مع كل الأطراف والاستماع لرؤى مختلف الدول حول مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر بهدف تعزيز جهود تحقيق التوافق.

وقد أكد الوزير الياباني من جانبه على حرص بلاده على نجاح مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، آخذاً في الاعتبار اهتمام اليابان الكبير بقضية تغير المناخ ومساعيها المتواصلة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة.وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن المقابلة تناولت كذلك التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ والتعليم، معرباً عن تطلع بلاده للتعاون مع مصر فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

هذا، وقد حرص الوزير الياباني على توجيه التهنئة لمصر على النجاح في تنظيم مؤتمر المناخ، مؤكداً أن وفد بلاده سوف يبذل كل جهد من أجل المساهمة في توفير عوامل النجاح للمؤتمر، وهو ما كان محل إشادة وتقدير الوزير سامح شكري.