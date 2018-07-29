سامح شكري يستقبل مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في مصر

سمر السيد استقبل سامح شكري وزير الخارجية ظهر اليوم الأحد 29 يوليو 2018 بمقر وزارة الخارجية السيد مانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى في مصر. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح…

سمر السيد

استقبل سامح شكري وزير الخارجية ظهر اليوم الأحد 29 يوليو 2018 بمقر وزارة الخارجية السيد مانجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمى في مصر. وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن شكري استهل المقابلة بالإعراب عن الشكر للدعم الذي قدمه البرنامج ومدير المكتب في مصر خلال جلسة اعتماد الخطة الاستراتيجية لمصر للفترة 2018-2023 بتكلفة إجمالية قدرها 454 مليون دولار يتحملها البرنامج، والتي تُعد أحد أكبر الخطط الاستراتيجية للبرنامج في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على دعم الحكومة المصرية للأنشطة التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي في مصر ودول المنطقة، وكذا تقديم كافة التسهيلات الممكنة لتعزيز دور المكتب الإقليمي للبرنامج في القاهرة، مشيراً إلى حرص مصر على عدم تغيير وضعيته الحالية على ضوء الإصلاحات الجارية في منظومة الأمم المتحدة التنموية.

كما قدم شكري استعراضاً مُفصلاً حول خطة مصر خلال توليها منصب نائب رئيس مكتب المجلس التنفيذي للبرنامج للعام الجاري ورئيس المجلس التنفيذي خلال عام 2019، مؤكداً على استمرار مصر في تقديم الدعم اللازم لإدارة البرنامج ومكاتبه الإقليمية والوطنية على ضوء الدور الإنساني والتنموي للبرنامج في دعم جهود دول المنطقة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن شكري أعرب عن تطلع مصر لتوسيع البرنامج لأنشطته وبرامجه بحيث تدعم جهود الحكومة المصرية في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء للفئات الأكثر فقراً خاصة المرأة والأطفال، فضلاً عن دعم صغار المزارعين، وتقديم المساعدات الغذائية للاجئين والنازحين من دول الجوار. كما أعرب عن تقديرنا لجهود برنامج الغذاء العالمي في دعم البرنامج الوطني للتغذية المدرسية الذي يُعد أحد أنجح المشروعات التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مصر، باعتباره يحقق الأمن الغذائي والصحي للطلاب وأسرهم، علاوة على أبعاده الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلة على استعداد مصر لنقل خبراتها للدول النامية في أفريقيا والشرق الأوسط في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وكذا مشاركة التجربة المصرية في مجال التغذية المدرسية، وذلك في إطار مظلة التعاون جنوب/ جنوب، وعلى غرار التعاون القائم حالياً بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومنظمة الفاو في مجال نقل الخبرات الفنية المصرية للدول الأفريقية في قطاعات الزراعة والاستزراع السمكي.

ومن جانبه، أوضح الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في مصر، أن مصر تسير على الخطوات الصحيحة لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد، مؤكداً على استمرار دعم البرنامج لجهود الحكومة المصرية من خلال تقديم كافة التسهيلات والخبرات الممكنة لتعزيز التعاون بين المنظمة والحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وقدم المسئول الأممى عرضا للمشروعات التى يضطلع بها المكتب فى مصر والإقليم ، مشيرا الى الاهتمام الخاص الذى يوليه البرنامج لدعم برامج التضامن الاجتماعى التى تتبناها الحكومة المصرية، وكذا توفير الاحتياجات الغذائية للاجئين على الاراضى المصرية، لاسيما السوريين، كما ناقش الجانبان الزيارة المرتقبة لمدير برنامج الغذاء العالمى الى مصر فى شهر أغسطس القادم.

واختتم أبو زيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن شكري أعرب عن تطلع مصر إلى مشاركة المكتب الوطني لبرنامج الأغذية العالمي في تنظيم الحدث رفيع المستوى الخاص في مجال الأمن الغذائي الذى تعتزم مصر استضافته بنهاية العام الحالي باعتبارها الرئيس الحالي لمجموعة الـ77 والصين، والذى يستهدف التعرف على التحديات التي تواجه الدول النامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وعلى رأسها الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الفقر، وكذا تبادل الخبرات والدروس الناجحة في التعامل مع قضايا الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.