سيـــاســة

سامح شكري يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي في موسكو

تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط
سمر السيد 11:32 م, الخميس, 29 أكتوبر 20 11:32 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، خلال زياته إلى موسكو، مساء اليوم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الروسي الدوما “ليونيد سلوتسكي”، للتشاور حول سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلديّن، وتناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُتبادل.

وأشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان إلى أن الجانبين أكدا خلال المقابلة على العلاقات الخاصة التي تربط مصر بروسيا، والحرص المُتبادل على تطويرها في شتى المجالات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والاستراتيجية، وبما يحقق المصلحة المُشتركة لكلتا الدولتيّن. 

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وذكر حافظ أن الوزير شكري استعرض أهم التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، والسياسات التي تم تطبيقها لمواجهة الآثار السلبية لجائحة “كورونا”، وفرص الاستثمار في القطاعات المصرية المختلفة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأزمات في المنطقة، ومنها الوضع في كل من ليبيا وسوريا ولبنان واليمن، وكذا التطورات الخاصة بعملية السلام.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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