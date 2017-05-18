سامح شكري يجرى اتصالا بنظيره الفرنسي لتهنئته بمنصبه

سمر السيدأجري وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الخميس 18 مايو 2017 اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الفرنسي الجديد جان ايف لو دريان بمناسبة توليه مهام منصبه، حيث قدم له التهنئة معربا عن تمنياته للوزير الفرنسي بالتوفيق في منصبه.وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري

سمر السيد



أجري وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الخميس 18 مايو 2017 اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الفرنسي الجديد جان ايف لو دريان بمناسبة توليه مهام منصبه، حيث قدم له التهنئة معربا عن تمنياته للوزير الفرنسي بالتوفيق في منصبه.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أكد خلال الاتصال علي تطلعه للعمل مع نظيره الفرنسي بما يسهم في دفع العلاقات المصرية الفرنسية قدما، تأسيسا علي ما تتمتع به علاقات البلدين من خصوصية وتفرد في شتي مجالات التعاون، والتنسيق علي كافة المستويات الثنائية والإقليمية والدولية.

من جانبه، عبّر الوزير الفرنسي عن شكره وامتنانه لتهنئة نظيره المصري، معربا عن تطلعه للقائه في أقرب فرصة لاستعراض آخر مستجدات العلاقات الثنائية، وسبل التنسيق بين مصر وفرنسا في مختلف المحافل الدولية، فضلا عن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا والأزمات الإقليمية. كما أشار الوزير الفرنسي إلي ما تحظي به القيادة المصرية من تقدير كبير لدي صانع القرار في فرنسا، مشيدا بالدور المصري والمواقف المصرية المتوازنة التي تجعل منها بحق نقطة ارتكاز للأمن والاستقرار الإقليمي.