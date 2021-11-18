سيـــاســة

سامح شكري يتوجه إلى أثينا للمشاركة في اجتماع مع وزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا

يعقد الاجتماع في ظل توافق الرؤى التي تجمع بين الدول الأربع
سمر السيد 1:42 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21 1:42 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اليونانية أثينا للمُشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية كلا من مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع الوزاري يُعقد في ظل توافق الرؤى الاستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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