سامح شكري يبحث مع مفوض الأونروا الأوضاع الفلسطينية

سمر السيد استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 1 فبراير الحالي، بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة للتباحث بشأن مستجدات الوضع الإنساني في فلسطين وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، على ضوء الصعوبات التي تواجه الوكالة، وت

سمر السيد



استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 1 فبراير الحالي، بيير كرينبول المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في إطار زيارته الحالية إلى القاهرة للتباحث بشأن مستجدات الوضع الإنساني في فلسطين وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، على ضوء الصعوبات التي تواجه الوكالة، وتحد من قدرتها على أداء مهامها لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، أشار إلى أن المفوض العام للأونروا أعرب عن تقديره العميق للاهتمام الذي توليه مصر للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون، ودور مصر النشط الداعم للأونروا وأنشطتها على ضوء رئاستها الحالية للجنة الاستشارية للوكالة منذ يوليو 2017.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية حرص مصر على التحرك على مختلف الأصعدة، وتنسيق الجهود والمواقف مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المانحة من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وتقديم جميع أشكال الدعم للتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في الضفة الغربية وغزة.

مشيراً إلى نتائج الاتصالات والمشاورات التي قام بها الوزير شكري على هامش أعمال الاجتماع الاستثنائي الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية “AHLC” الذي تم عقده بالأمس في بروكسل.

كما أشاد الوزير شكري بالطابع الإنساني لمهام الوكالة، والجهود التي يقوم بها المفوض العام للأونروا من أجل تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين سواء بالداخل الفلسطيني أو في الدول المضيفة.

وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المفوض العام للأونروا استعرض خلال اللقاء الوضع الحالي المتأزم للوكالة على ضوء تخفيض المساهمات المالية لعدد من الدول، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سوف يدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تدهور الوضع المالي للأونروا خلال الشهر الجاري في جنيف، وأن الوكالة بصدد البحث عن بدائل تمويلية أخرى لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها، وهو ما عقب عليه الوزير شكري بأن مصر حريصة على الحفاظ على أنشطة الوكالة كإحدى ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة، منوهاً إلى تداعيات توقف أنشطة الوكالة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين قبل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأنه سيقوم بطرح كل شواغل المفوض العام للأونروا على وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع جامعة الدول العربية المقرر عقده اليوم.

وأشار أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية أكد في ختام اللقاء على موقف مصر الداعم للأونروا وأنشطتها واستعدادها التام لبذل كل الجهود والتشاور مع المانحين الدوليين من أجل سد الفجوة التمويلية للوكالة، وبما يضمن استمرار الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية لأشقائنا من اللاجئين الفلسطينيين.

