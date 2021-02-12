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سامح شكري: نبحث عن اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة (فيديو)

اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث، بشكل متكافئ
محمد مجدي 11:21 م, الجمعة, 12 فبراير 21 11:21 م, الجمعة, 12 فبراير 21

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أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، إن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تراعى مصالح شعبها، ولا تتهاون أبدًا فى حق من حقوق المصريين، وتعمل بكل ما لديها من قدرات لمنع وقوع الضرر على مصر والمصريين من قضية سد النهضة.

وقال وزير الخارجية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية على فضائية إم بي سي مصر، إنه في هذه المرحلة تبحث مصر عن اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث، بشكل متكافئ.

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وأضاف شكري: نحن نضع أنفسنا في موضع الجانب الإثيوبى، ونسعى لتحقيق مصالحة في توليد الكهرباء، طالما يراعى الحفاظ على المياه، نحن منفتحون وليست لدينا أى مشكلة، ونرى أن الموقف المصرى يحمل تطورًا منذ بداية المفاوضات، طالما هناك مراعاة للمصالح المشتركة.

وتابع شكري، أن الجانب المصرى طرح طرحًا موضوعيًا وعادلًا، وبه كثيرًا من المرونة للتوصل إلى نتيجة في بداية المفاوضات، ومصر تؤكد عزيمتها والتزامها بالتوصل إلى اتفاق في هذا الملف.

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وأكد وزير الخارجية أن مصر تعلم جيدًا أن هناك موانع فاصلة، قائلًا: نحن ندرك خطورة وحجم الوقت، ومن الأفضل ألا نتكهن بشيء سلبي، والمسار تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، ولدينا أمل بأن يستمر رئيس الكونغو في استئناف المفاوضات ونتطلع إلى التعاون مع السودان بعد تشكيل الحكومة الجديدة لوضع التصور حول الخطوات المقبلة في هذه القضية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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