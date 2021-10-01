سامح شكري : التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة ينبئ بالتوتر على المستوى الإقليمي (فيديو)

أكد السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية من الجانب الإثيوبي في المفاوضات فالأمر لا يستغرق أي وقت، وإذا كان لديه الرغبة في التوصل إلى اتفاق فنحن جاهزين تمامًا وإذا استمر على هذا التعنت فلا يؤشر إلى وضع مريح، وينبئ بمزيد من التوتر على المستوى الإقليمي.

وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، إن استئناف المفاوضات يجب أن تتم وفقًا لما تم اعتماده من مكتب الاتحاد الأفريقي، وأيضا المخرج والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن، بغرض الوصول إلى اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأن يكون معزز ويتم خلال فترة وجيزة.

وأضاف شكري أن مصر لا تضع شروطا مسبقة للانخراط في التفاوض، ودائمًا تظهر حسن النية في التفاوض، وكان هناك عمل متواصل لبناء الثقة ولكن بعد فترة طويلة من المفاوضات لنا رؤية واضحة مع أشقائنا في السودان، بأن هذه المفاوضات لا نهائية ونحن نضع ثقتنا في رئيس دولة الكونغو الديمقراطية بأن يتم استئناف المفاوضات.