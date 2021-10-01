سيـــاســة

سامح شكري : البيان الرئاسي لمجلس الأمن إنجاز كبير لا بأس به (فيديو)

مؤكدا أن هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة في الكونغو في طرح رؤية لاستئناف المفاوضات
محمد مجدي 11:49 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 11:49 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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قال السفير سامح شكري ، وزير الخارجية ، إن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن بخصوص سد النهضة يعتبر إنجازًا كبيرًا لا بأس به أتي بعد فترة من الجهد الذي بذل حتى تم التوافق بين 14 دولة عضو في مجلس الأمن بما فيها الدول دائمة العضوية، ويصدر البيان الرئاسي بما فيه من قيمة معنوية ومادية.

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وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر، أن الوضع الحالي طبعًا هناك اتصالات تتم على مستوى الرئاسة في الكونغو في طرح رؤية لاستئناف المفاوضات.

وتابع شكري أن وفدًا من الكونغو زار مصر وطرح عددًا من الأفكار وتوجد دراسة كاملة لهذه الأفكار، والرد عليه، وتم بين مؤسسات الدولة تدارس الأمر، وسيكون هناك تواصل.

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وأشار إلى أن مصر على استعداد دائم في الانخراط في المفاوضات من خلال ما نتج عنه بيان مجلس الأمن، وهو اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وأن يتم خلال فترة وجيزة.

وأوضح شكري أن يكون هناك إطار معزز من المراقبين يعاونوا الرئاسة الأفريقية بتقديم الحلول والمقترحات التي من الممكن أن تزيل بعض الخلاف بين الدول.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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