سامح شكرى يتوجه لواشنطن للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير سامح شكري سيتوجه مساء الانثين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في إجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠.
وانتهي الاجتماع لمعاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.