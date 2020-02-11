سامح شكرى يتوجه لواشنطن للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

يأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠،

قالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير سامح شكري سيتوجه مساء الانثين إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في إجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة والذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠.