سامح زكي رئيسًا لشعبة المصدرين بغرفة القاهرة

دعاء حسنى شكلت غرفة القاهرية التجارية هيئة مكتب شعبة المصدرين من جديد ،حيث تم اختيار سامح زكي رئيسًا ومحمد الفولي وراندا عبد الخالق نائبين أول و ثانٍ ومحمد الباشا إدريس سكرتيرًا عامًا للشعبة.وجاءت إعادة تشكيل هيئة مكتب الشعبة بعد وفاة رئيس الشعبة الباشا إدريس الذي وافته المنية الشهر ا

دعاء حسنى

شكلت غرفة القاهرية التجارية هيئة مكتب شعبة المصدرين من جديد ،حيث تم اختيار سامح زكي رئيسًا ومحمد الفولي وراندا عبد الخالق نائبين أول و ثانٍ ومحمد الباشا إدريس سكرتيرًا عامًا للشعبة.

وجاءت إعادة تشكيل هيئة مكتب الشعبة بعد وفاة رئيس الشعبة الباشا إدريس الذي وافته المنية الشهر الماضي.

وقال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة : إن إعادة تشكيل هيئة مكتب الشعبة يأتي في إطار الحفاظ على نشاطها في خدمة هذا القطاع المهم الذي نسعي جميعًا إلى تنميته وزيادته في الفترة القادمة وهو ما تحرص عليه الغرفة في إطار خطتها في خدمة منتسبيها.

وقال المهندس سامح زكي رئيس الشعبة الجديد : إنه سيتم استكمال خطة العمل التي تقوم بها الشعبة لدعم قطاعها ومناقشة المشاكل التي تواجهه ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.

ونوه “زكي” إلى أن الشعبة ستشكل مجموعة لجان تتخصص كل منها في مناقشة موضوعات تهم قطاع التصدير مع الجهات المختلفة فضلًا عن تقديم مقترحات التنمية والتطوير خلال الفترة القادمة.