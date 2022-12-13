سامح حسين يعود للسينما بفيلم « ساندوتش عيال» في 2023

يعود الفنان الكوميدي سامح حسين للسينما بعد غيابه 3 سنوات عنها منذ تقديمه آخر أفلامه عام 2019 ” عيش حياتك ” ، بفيلم سينمائي جديد ” ساندوتش عيال” ويقوم فيه بشخصية محامي لأول مرة .

و يشاركه في الفيلم المنتج أحمد السبكي ، وتوقعات بطرحه بدور العرض السينمائي في اجازة نصف العام ضمن أفلام هذا الموسم .

الفيلم يضم كوكبة من الفنانين بجانب سامح حسين ، منهم ايمان السيد ونور قدري وتأليف طارق رمضان واخراج هاني حمدي ، ويشارك فيه عدد من الأطفال يصل الى 9 أبرزهم منذر مهران الذي شارك في مسلسل جزيرة غمام هذا العام والطفل يوسف صلاح الذي قدم أغينة الغزالة رايقة في فيلم ” زيكو” للنجم كريم محمود عبد العزيز ، والفيلم تدور أحداثه حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبى على الأطفال.