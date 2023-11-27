سامح المنجوري في حوار مع « CEO Level»: «فتنس برايم» تكشف خطتها التوسعية في مجال الخدمات الرياضية والسياحية 

حل المهندس سامح المنجورى الرئيس التنفيذي لـ “فتنس برايم” للأندية الصحية ضيفا على أحدث حلقات برنامج CEO Level، الذى يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة “المال”، منفردا بأول لقاء مع الشركة التى تعد أحدث وافد بالبورصة المصرية، بعد بدء التداول على أسهمها فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة -النيل- فى جلسة 20 نوفمبر.

وتناولت الحلقة مسيرة المنجورى بداية من تخرجه فى كلية الهندسة، قسم الاتصالات، وفكرة تأسيس الشركة التى تزامن انطلاقها مع أوضاع سياسية حرجة عام 2013، وتناوبها على علامتين تجاريتين يعدان من بين الأشهر عالميا فى مجال الصالات الرياضية هما Gold’s Gym، ثم World Gym حاليا، مرورا بالتحديات التى تواجهها الشركة مع القفزات التضخمية، واندلاع جائحة كورونا، وأخيرا محطة الطرح فى بورصة النيل، وما تبعها من توسعات وإضافة نشاطين جديدين لتحقيق قفزة نوعية فى مركز الشركة المالي، وزيادة رأس المال، وخططها المستقبلية لدخول الأسواق الخليجية التى بدأتها بالسعودية، بجانب دراسة اختراق السوق الإفريقية.

واستهل رئيس تحرير جريدة المال الحلقة بالترحيب بمشاهدي CEO Level، معرفا ضيف الحلقة، وواصفا نشاط الشركة بالـ«جديد» على ضيوف البرنامج، وعلى السوق ومجالات الأعمال المرتبطة بالمستثمرين، والمطروحة أسهمها بالبورصة المصرية.

ومع انسياب الحديث بدأ المنجورى حديثه بالتعريف بالشركة، لافتا إلى أنها تعد أول شركة فى هذا النشاط يتم طرحها بالبورصة المصرية، ولديها أفكارا مختلفة قد تخلق طفرة فى المجال، وإلى نص الحلقة المتاحة للجمهور على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب.

● حازم شريف: دعنا نبدأ بالبداية الكلاسيكية، من هو مهندس سامح المنجوري؟ فى أى جامعة تخرج؟ وكيف تطورت مسيرته المهنية وصولًا للمنصب الحالي؟

سامح المنجوري: تخرجت عام 1978 فى كلية الهندسة، قسم الاتصالات، جامعة القاهرة، وعملت بمجال الكمبيوتر والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدى شركة AT&T الأمريكية، حتى عام 2000، ثم انتقلت بعد ذلك إلى «أوراسكوم تيليكوم».

وقمت بتأسسس شبكة اتصالات فى تشاد حتى عام 2003، ثم تدشين شركة خاصة باسم E.Connect تعمل فى مجال الاتصالات اللاسلكية، ومازالت تعمل حتى الآن.

● حازم شريف: ما سبب دخولك مجال الصالات الرياضية “”Gym ؟

سامح المنجوري: أمارس رياضة التنس، والتجديف منذ سنوات شبابى فى النادى اليوناني، وعندما سافرت لم يكن متاح أى نوع من الرياضة لممارسته سوى الصالات الرياضية، وهنا كان الحافز للاهتمام بالأمر، ما دفعنى لدراسة التغذية، والسفر إلى الخارج لمراقبة هذا النشاط عن كثب، وبدأت فى نهج لتطوير الصالات الرياضية فى مصر، وعام 2012، قررت مع مجموعة مستثمرين الدخول فى النشاط، بنفس العلامة التجارية الحالية “فتنس برايم”.

● حازم شريف: حدثنى عن البداية، هل أسستم صالة رياضية أم حصلتم على توكيل World gym؟

سامح المنجوري: حصلنا على توكيل من Gold’s Gym لفترة 4 سنوات، ثم على العلامة التجارية World Gym ويرجع ذلك إلى أن الأخيرة تنتهج أسلوب عمل مختلف كليا عن الكيانات الأخرى، ومن السهل تطوير العمل معهم.

فى بداية النشاط كان هدفنا الأساسى تحويل الصالة الرياضية إلى مكان لتعزيز جودة الحياة، ورغم أن أول يوم عمل لنا كان فى 30 يونيو 2013، وفترة الاضطرابات السياسية السائدة آنذاك، وحظر التجوال الذى صاحبها، إلا أن هذا الأمر ساعدنا وكانت فترة جيدة لأننا استخدمنا المكان لمبيت المدربين، وهو ما خرج بنا من فكرة أن المكان مجرد صالة رياضية إلى وسيلة لتحسين جودة الحياة.

● حازم شريف: حدثنا عن بدايتكم، وحجم رأس المال الذى بدأتم به؟

سامح المنجوري: بدأنا بـ3.5 مليون جنيه، ثم أجرينا بعد ذلك بفترة قصيرة زيادة رأس مال إلى 4.5 مليون جنيه نظرا لارتفاع تكلفة المقر.

بداية كانت العلامة التجارية التى عملنا باسمها Gold’s Gym، ثم انتقلنا إلى World Gym، وكلاهما مؤسسهما شخصا أمريكيا يدعى جو جولد، توفى عام 2001.

● حازم شريف: ما الفرق بين العلامتين Gold’s Gym، وWorld Gym ؟ من حيث الشريحة المستهدفة، وطبيعة الخدمة التى يتم تقديمها ؟

سامح المنجوري: العلامتين يخضعان لنفس التصنيف، ويستهدفان الفئة ذاتها من العملاء، وكلاهما هدفها الانتشار فى المقام الأول، إلا أنه هناك بالطبع بعض الاختلافات الطفيفة فيما يتعلق بطبيعة العملاء.

على سبيل المثال نجد World gym لديها 105 أفرع فى تايوان رغم أنها جزيرة صغيرة، وبالتالى يتضح أنها تستهدف الفئة المتوسطة، ولكن فى بعض الدول الأخرى يكون مستهدفها عملاء من فئة مرتفعة، بينما نموذج العمل موحد فى جميع الدول، مع التدخل فى بعض الأمور التسويقية، حيث يتم توزيع أفلام ترويجية، وبعض الصور والملصقات من الشركة الأم، مثلما يحدث معنا.

● حازم شريف: هل World Gym عالميا لديها الحرية فى التنقل بين شرائح مختلفة من العملاء، على عكس Gold´s Gym التى تستهدف A Class ؟

سامح المنجوري: كلاهما يستهدف الفئة B، ولكن بعض الفروع تستهدف الفئة A، ونحن هنا فى مصر لدينا مساحة فى التنقل بين العملاء، وفقا للنطاق الجغرافي، على سبيل المثال لدينا فرعا فى الجونه عملائه فئات A، A+ ، هناك آخر يتم افتتاحه فى الغردقة مستهدفه أجانب، وB+.

لا نستطيع أن نقول أن هناك فرقاً فى المستويات، ولكن فى الخارج يبدأ من الـC، ولكن فى مصر بسبب الأسعار وتكلفة حق استغلال العلامة التجارية “فرنشايز”، والاشتراطات التى يتم وضعها من الشركة الأم فيما يتعلق بالأجهزة ونوعها، وعمرها الافتراضي، ليس لدينا مساحة كبيرة للتحرك فى أسعار الاشتراكات.

● حازم شريف: كم وصل عدد الفروع منذ بداية النشاط، وحتى الوصول إلى World Gym؟

سامح المنجوري: قبل التحول بلغ العدد فرعين فقط، ومع تدشين الثالث تحولنا إلى World Gym.

● حازم شريف: من المؤكد أنه مع خطة التحول والتوسع، والحصول على “فرنشايز”، تم إجراء زيادة رأس المال فما هى قيمتها؟

سامح المنجوري: لايحضرنى رقم الزيادة التى تمت، ولكن أُجريت زيادتين، الأولى من الشركاء، والثانية من الأرباح التشغيلية، أعتقد وصلنا إلى 10 ملايين جنيه.

وأود أن أؤكد أننا حاليا لدينا علامات تجارية أخرى منها 7eme Ciel Spa، وهو بلجيكى وتقتصر خدماته على فروعنا بالفنادق فقط.

كما أن بعض فروعنا بالفنادق لا تشمل على صالة رياضية، ولدينا أيضا Miracle Clinic المتخصصة فى تقديم خدمات العلاج الطبيعي، وبدأنا مؤخرا فى إطلاق خدمة معسكرات لفقدان الوزن، وتوفير خدمات النقاهة من العمليات الجراحية، كما نوفر خدمات الاستشفاء للرياضيين، من خلال تقنيات متطورة.

● حازم شريف: هل ما زلت تدير شركة E-Connect ؟ وما هى علاقتك بها مع توليك منصب الرئيس التنفيذى لـ “فتنس برايم”؟

سامح المنجوري: E-Connect شركة ذات مسؤولية محدودة، لديها إدارة مستقلة حاليا، ومازالت امتلكها مع الأسرة، ومنذ بداية العمل فى فتنس برايم قررت التفرغ للإدارة، وعدم التدخل في E-Connect.

● حازم شريف: ننتقل إلى الوضع الحالي، وتطور الشركة حتى الطرح فى بورصة النيل، كم يبلغ رأس المال، وعدد المساهمين؟

سامح المنجوري: بلغ رأس المال قبل الطرح 10 ملايين جنيه مع انضمام شركاء سابقين، ومع الطرح تم زيادته إلى 66 مليون، وعدد المساهمين قبل الطرح أيضا كان 10.

● حازم شريف: كم عدد فروع الصالات الرياضية التى تمتلكها فتنس برايم، وكذلك الـSpa، وهل هناك أنشطة أخرى يمكن التطرق إليها؟

سامح المنجوري: لدينا حاليا 13 فرع صالة رياضية تضم المملوكة لنا، والـ”فرنشايز”، و 3 فروع Spa داخل فنادق، و2 داخل فرعين من صالاتنا الرياضية ، ولكن عمليات النقاهة ومعسكرات فقدان الوزن قاصرة فقط داخل فروعنا بالفنادق.

● حازم شريف: لماذا اتجهت للطرح بالبورصة؟

سامح المنجوري: نستهدف بشكل أساسى التوسع وزيادة حجم الشركة، والحصول على تمويلات جديدة للمشروعات.

قبل التوسعات كنا نخضع لتعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما أهلنا للحصول على تمويلات فى إطار المبادرات التمويلية المخصصة لهذه الفئة، ولكن مع التوسع خرجنا من هذا التعريف، كما أن الارتفاعات القياسية لأسعار الفائدة غير مشجعة إطلاقا على اللجوء للاقتراض، ولكننى أؤكد أننا بدأنا خطوات الطرح قبل ارتفاعات الفائدة.

أود ذكر أن تكلفة إنشاء صالة رياضية حاليا لا تقل 40 مليون جنيه، تتوزع بين 20 مليون تجهيزات، ومثلها أجهزة رياضية، مقارنة بـ 4.5 مليون مع بدء النشاط فى 2012.

● حازم شريف: هل شهدت الفترة الماضية تراجع فى الطلب على الصالات الرياضية عقب انخفاض متوسطات الدخول، خاصة وأن مؤشراتكم المالية تشير إلى ما يشبه ثبات الربحية؟

سامح المنجوري: يرجع ذلك إلى تركيزنا على تنفيذ التوسعات خلال أعوام 2021 / 2022، واندلاع جائحة كورونا عام 2020 وما ترتب عليه من إغلاق للصالات الرياضية، ومؤخرا افتتحنا فرعاً فى الجونه، كما يتم الاعداد لتدشين آخر، وسجلت الربحية تحسنا العام الحالي.

نركز على فئتي B+، وA وكلاهما لم يتأثر بارتفاع أسعار الاشتراكات، ومع التغيرات الاقتصادية كتراجع قيمة العملة يشهد الطلب بشكل عام بعض الركود الذى سرعان ما يزول.

أود الإشارة إلى أننا نمتلك ميزة قوية وهى أن المصروفات العامة الممثلة فى (الأجور- الكهرباء- المياه- الإيجارات) لم ترتفع بشكل كبير بارتفاعات التضخم الأخيرة.

نقوم بعمليات إحلال وتجديد للأجهزة كل 5 سنوات، كما أن فروع الاستشفاء تصل تكلفة الواحد منها 300 ألف دولار وهو رقم كبير بالطبع، ما يفسر سر مستهدفاتنا التوسعية، والتى شملت أيضا حصولنا على حق منح استغلال العلامة التجارية “فرنشايز” فى الدول العربية.

● حازم شريف: الطرح الحالى فى بورصة النيل عبارة عن تخارج جزئى للشركاء الموجودين حاليا؟

سامح المنجوري: نعم، الطرح بنسبة 20% من حصة الشركاء الحاليين بهدف زيادة عدد المساهمين البالغ 10 قبل الطرح، وبالفعل تجاوزنا حاليا 1000 مساهم مع أسهم التداول الحر، تمهيدا لتنفيذ زيادة رأس مال والحصول على تمويلات من البورصة.

● حازم شريف: ما الحجم المستهدف لأول زيادة رأس مال، والتوقيت؟

سامح المنجوري: سنصل إلى 100 مليون جنيه، ولكن مازال أمر التوقيت غير واضح بدقة، وفقا لدراستنا ونشرة الطرح قد تتم الزيادة فى الربع الأول من السنة المقبلة.

● حازم شريف: ما هى الخطة بعد زيادة رأس المال؟

سامح المنجوري: تعاقدنا على علامة تجارية جديدة لتقديم خدمات الاستشفاء، وبعض العمليات الأخرى المعتمدة على موافقات من وزارة الصحة نظرا لطبيعتها الطبية، وينص التعاقد على افتتاح 4 أفرع فى أول عام تشغيل، وبالتالى نحتاج إلى تمويلات، حيث تبلغ تكلفة أجهزة الواحد 300 ألف دولار، بخلاف التجهيزات، وفى البداية سوف نفتتح فرعا فى أحد صالاتنا الرياضية القائمة، نظرا لوجود مساحة للعيادات.

كذلك نعكف حاليا على افتتاح صالتين رياضيتين جديدتين تحتاجان إلى تمويلات، وبالتالى سوف نحاول الاعتماد على الأرباح تمويل جزء من التوسعات.

● حازم شريف: كيف يتوزع مزيج إيرادات فتنس برايم حاليا؟ وبعد عامين؟

سامح المنجوري: الاستشفاء والنقاهة مازال نشاط حديث وبالتالى سوف يظهر أثره على النتائج المالية للسنة الحالية، وسابقا كانت الصالات الرياضية تساهم بـ%85 من الدخل، والـ Spa بـ%15.

بعد عامين، وفقا للدراسة الموضوعة فى نشرة الطرح، سوف تساهم الأنشطة الجديدة بما ستراوح بين 60 و%70 من الإيرادات، حيث أن هذه الأنشطة معدلات ربحيتها تتجاوز نشاط الصالات الرياضية بشكل كبير.

● حازم شريف: ما حجم نمو إيرادات الأنشطة الجديدة، مقارنة بالصالات الرياضية؟

سامح المنجوري: لاتحضرنى الأرقام تحديدا، ولكن على سبيل المثال تبلغ ربحية نشاط الـ Spa 3 مرات الصالة الرياضية، والاستشفاء أعلى من الـSpa، وهو ما تؤكده الدراسات الموضوعة.

● حازم شريف: بناء على ذلك هل ستتوسع مستقبلا فى الأنشطة الجديدة، مع المحافظة على حصة ثابتة فى نشاط الصالات الرياضية؟

سامح المنجوري: لا أستطيع تجميد التوسع فى الصالات الرياضية نظرا لالتزامى فى تعاقد “الفرنشايز” بافتتاح فرعين سنويا، ما يعنى افتتاح 10 أفرع خلال 5 أعوام، اشتراطات الفرنشايز حاليا أصبحت أصعب نظرا لارتفاع سعر الدولار.

● حازم شريف: حدثنى عن حجم التحديات التى تواجهها فتنس برايم خلال الأعوام الـ5 المقبلة، مع الالتزام بافتتاح 10 أفرع “فرنشايز” جديدة، والتوسع فى الأنشطة الجديدة.

سامح المنجوري: ما يحدث حاليا هو إعادة هيكلة للصناعة، ووسط الظروف والتحديات الجديدة أتوقع خروج العديد من الكيانات التى لن تتحمل ارتفاعات التكاليف.

خلال الفترة من 2021 إلى 2022 ظهر عدد كبير من الصالات الرياضية لأشخاص لا يمتلكون الثقافة الاستثمارية الكافية، وغير ملمين بطبيعة النشاط وتكلفته، وهو ما أدى إلى انحسار هذه الكيانات مؤخرا.

● حازم شريف: أرى أنك تستهدف شرائح لم تتأثر بالتضخم، فضلا عن أن المنافسة فى هذه الشريحة ليست كبيرة.. أليس كذلك؟

سامح المنجوري: بدأنا فى اللجوء إلى مناطق جديدة متعطشة لوجود الصالات الرياضية، مثل الجونه، ومدن الصعيد.

● حازم شريف: حدثتنا أنك تستهدف افتتاح 10 أفرع صالات رياضية جديدة خلال 5 سنوات، ما هو عدد الـSpa، ومراكز الاستشفاء المستهدف افتتاحها خلال هذه الفترة؟

سامح المنجوري: نستهدف افتتاح 4 فروع مراكز استشفاء خلال الـ3 سنوات المقبلة فى مصر، وفى حالة الخروج لدول أخرى كالسعودية والخليج سوف تتولد لدينا التزامات أخرى.

● حازم شريف: حدثنا عن بدء النشاط فى السعودية.

سامح المنجوري: نحن حاليا فى مرحلة التفاوض مع مستثمر محلى سعودى لتأسيس شركة تابعة نساهم فيها بحصة أغلبية تقوم بمنح حق «الفرنشايز» فى المملكة و سنوفر خدمات إدارية تتمثل فى إنشاء المقرات، وشراء الأجهزة، وتوريد مدربين مؤهلين، والتدريب.

نستهدف منح حق “الفرنشايز” لـ 10 كيانات بالسعودية خلال 5 سنوات، وأعددنا حملة تسويقية ضخمة لتحقيق هذا الهدف خلال هذه الفترة، خاصة وأن السوق هناك ليست بكراً.

● حازم شريف: متى ستتحول إلى البورصة الرئيسية، خاصة وأن إيرادات “فتنس برايم” تبدو غير ملائمة لوضع هذه السوق؟

سامح المنجوري: تشير خطتنا إلى أنه مع بدء إطلاق الأنشطة الجديدة سوف تتضاعف الإيرادات، إلى جانب تضاعف حجم الأرباح والإيرادات العام الحالي، ثم تتضاعف بواقع 3 مرات خلال عامين، لتسجل 40 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، ثم مايفوق الـ140 مليون بنهاية 2027.

● حازم شريف: ما هو طموحك المستقبلى للشركة؟ على صعيد وضعها كمقدم الخدمات الرياضية فى المنطقة؟

سامح المنجوري: نستهدف أن نصبح أكبر مقدم خدمات رياضية، بجانب نشاط الاستشفاء الذى بدأنا فى ممارسته مؤخرا، ونسعى للتوسع فيه بقوة لسببين؛ الأول: أنه يشهد طلبا قويا، كما أنه نوع من السياحة لا يتأثر بالأحداث والاضطرابات السياسية، مثلما يحدث مع السياحة الترفيهية.

● حازم شريف: هل لديكم خطة لتكوين قاعدة انطلاق من أحد المدن السياحية لنشاط الاستشفاء فى مصر؟

سامح المنجوري: هذه خطة نعمل عليها حاليا، ولدينا مقراً بالشيخ زايد نعكف على إعداده حاليا لهذا الغرض نظرا لحاجة هذا النشاط إلى موقع هاديئ.

نستهدف أيضا منطقة الساحل الشمالي، وربما البدء هناك فى مارس المقبل، حيث نقوم حاليا بمفاوضات مع شركات السياحة لاستقدام السائحين عبر طائرات.

السبب الرئيسى فى استهداف «الساحل الشمالى» أننا نجد هذه المنطقة جاذبة نظرا لأنها تغلق من سبتمبر وحتى يوليو التالى بسبب طبيعتها المصيفية، وبالتالى ستكون تكلفتها أقل بشكل كبير مقارنة بالجونة التى نعمل فيها حاليا، كما أن مناخها مناسب للغاية للأجانب، ومن السهل جذب عملاء هناك.

● حازم شريف: كم يبلغ حجم الاستثمارات المطلوبة حتى 2027 لتنفيذ الخطة المستهدفة؟

سامح المنجوري: إجمالى الاستثمارات يصل إلى 100 مليون جنيه، وسنضيف عليها نسبة من الأرباح السنوية.

● حازم شريف: كم يبلغ عدد العاملين لديكم حاليا؟ وعدد المديرين فى الإدارة التنفيذية؟

سامح المنجوري: شامل المدربين نحو 250 عامل، وعدد المديرين 10.

● حازم شريف: هل هناك أى خطة للتوسع خارج مصر والسعودية الفترة القادمة؟

سامح المنجوري: نركز نشاطنا حاليا فى هاتين الدولتين، ولكن هناك فرصاً للتعاقد فى دول أخرى بالخليج بالعلامة التجارية Gold´s Gym بحسب التعاقد مع الشركة الأم، الذى ينص أيضا على أن بدء النشاط فى دولة ما يتطلب افتتاح 10 فروع، وبعض الدول لا تحتمل هذا العدد، كما ندرس حاليا دخول السوق الإفريقية تحسبا للمخاطر التى قد نواجهها فى هذه الأسواق.

التعاقد على علامة تجارية جديدة للاستشفاء الرياضي.. وافتتاح 4 فروع فى أول عام

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خطة للوصول بالأرباح إلى 140 مليون جنيه بنهاية 2024

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نركز على فكرة التحول إلى مكان لتحسين جودة الحياة

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سعر أجهزة فرع الاستشفاء تصل إلى 300 ألف دولار بخلاف التجهيزات

نركز على فئة عملاء لا تتأثر بقفزات التضخم

عدد المساهمين تجاوز الـ1000 بعد الطرح فى «النيل»