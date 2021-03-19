ثقافة وفنون

سامح الصريطي : «بيت العيلة» عمل درامي اجتماعي مهم

كشف الفنان سامح الصريطي انه يشارك في بطولة المسلسل الجديد " بيت العيلة"، لكنه حتى الآن لم يتقرر هل سيعرض في السباق الرمضاني القادم لعام 2021 أم لا. وأشار لـ"المال" أن العمل يحمل طابعا دراميا اجتماعيا ويناقش بعض المشكلات التي…

أحمد حمدي 11:14 ص, الجمعة, 19 مارس 21 11:14 ص, الجمعة, 19 مارس 21

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كشف الفنان سامح الصريطي انه يشارك في بطولة المسلسل الجديد ” بيت العيلة”، لكنه حتى الآن لم يتقرر هل سيعرض في السباق الرمضاني القادم لعام 2021 أم لا.

وأشار لـ”المال” أن العمل يحمل طابعا دراميا اجتماعيا ويناقش بعض المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري والعربي، وذلك في إطار من التشويق والإثارة.

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وأوضح الصريطي أنه يقوم بتصوير مشاهده في المسلسل مع المخرج عادل عوض حاليا ، للانتهاء منه في أقرب وقت حتى تبدأ عمليات مونتاج الحلقات المصورة لعرضها للجمهور بعد انقضاء الموسم الرمضاني المقبل.

مسلسل بيت العيلة ، يشارك في بطولته كوكبة من الفنانين، منهم سامح حسين وهالة فاخر وإيمان السيد ومنى هلا وغيرهم، وإنتاج محمد ابو العزم.

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بقلم أحمد حمدي

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