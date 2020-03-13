سامح الصريطي : أشارك في رمضان بمسلسلين لأول مرة

وأضاف الصريطي أنه يشارك في بطولة مسلسل حب عمري، ويجسد فيه شخصية والد الفنان والمطرب هيثم شاكر "أبو عيسى".

كشف الفنان سامح الصريطي، في تصريحات، للمال، أنه سيشارك في السباق الرمضاني المقبل في مسلسلين مختلفين، وكلّ عمل منهما يقدم فيه شخصية فيها نوع من التجديد بالنسبة له.

وأضاف الصريطي أنه يشارك في بطولة مسلسل حب عمري، ويجسد فيه شخصية والد الفنان والمطرب هيثم شاكر “أبو عيسى”، لافتًا إلى أن هذا العمل سيكون غريبًا بالنسبة للمشاهدين من حيث الشكل واللوك الذي سيظهر به أيضًا.

وتابع أنه يشارك أيضًا في بطولة مسلسل جمع سالم مع الفنانة زينة، وهو يتناول طابعًا اجتماعيًّا دراميًّا، وقام ببدء تصوير مشاهده منذ أيام قليلة.

ونوه بأن مسلسل حب عمري يدور في قالب رومانسي اجتماعي، وسيكون مشوقًا للجمهور في شهر رمضان، متمنيًا أن يحقق نجاحًا كبيرًا، ويتم تصويره حاليًّا بأحد الأماكن في 6 أكتوبر.