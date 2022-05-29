سامح الترجمان: وقت الأزمات «الذهب» هو الملاذ الآمن للمستثمرين

قال سامح الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة التنفيذي لشركة Evolve للاستثمار القابضة، إن وقت الأزمات يلجأ المستثمرين إلى شراء الذهب وفي وقت الاستقرار يتجهون إلى البيع.

وأضاف الرئيس التنفيذي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بمؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2022، أن الاستثمار في الذهب يحافظ قيمة الثروة لدي المستثمرين.

وأوصى المستثمرين أن يجعلوا ما يقارب من 15 % من السيولة التي لديهم مستثمرة في الذهب.

وأشار إلى أن السوق المحلية شهدت إقبالًا كبيرًا على شراء الذهب وقت الأزمة التي شهدها الأسواق العالمية، رغم ارتفاع سعر الذهب.

وتستهدف شركة إيفولف للاستثمار المصرية، إطلاق صندوق استثمار في الذهب، بحجم مبدئي يصل إلى 500 مليون جنيه (27.3 مليون دولار).

وتابع: “نعمل حاليًا على الانتهاء من الإجراءات والدراسات الخاصة بالصندوق، ونعتزم تقديم طلب الترخيص لهيئة الرقابة المالية بعد شهر رمضان”، بحسب الترجمان.

وقال إن الصندوق سيعطى فرصة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالذهب، أن يتعاملوا عليه لكن من خلال شراء الوثائق.