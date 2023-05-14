سامح الترجمان : صندوق «az-gold» يساهم في ضبط أسعار الذهب محليًا

قال الدكتور سامح الترجمان الرئيس التنفيذي بشركة “إيفولف القابضة للاستثمار”، إن صندوق az gold يساهم في ضبط أسعار معدن الذهب في السوق المحلية.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الهيئة العامة للرقابة، إلى أن هذا الصندوق سيساهم في المستقبل في جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، وأيضًا سيعمل على فتح الباب لمزيد من الصناديق الأخرى.

وأضاف الترجمان، إلى أنه ضمن التأثيرات الإيجابية التي سيقدمها الصندوق أنه سيعمل على ربط السوق المصرية بباقي الأسواق العالمية.

وأوضح أن السوق المصرية في حاجه لتوطين صناعة الذهب محليًا، لافتا إلى أن هذا سيتم من خلال عدة عوامل أولها وجود سياسات من الدولة، وصناعة قائمة و أدوات مالية تتعامل على هذه المعادن.

كتبت : أسماء السيد وأحمد أبو سيف