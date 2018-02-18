سامح الترجمان: الصندوق الخيرى للرياضة سيحدث نقلة فى العمل الأهلى

على المصرى وشريف عمر وسيد بدر قال سامح الترجمان، رئيس شركة بلتون القابضة المالية ونائب رئيس صندوق دعم الرياضة الخيرى، إن كل الشركاء الذين عملوا لتأسيس الصندوق تبرعوا لصالحه، لدعم نجاح أول صندوق رياضة خيرى فى السوق المحلية. وأكد أن التنمية المستدامة لن تتحقق سوى بالتعاون بين الحكومة والعمل الأه

على المصرى وشريف عمر وسيد بدر

قال سامح الترجمان، رئيس شركة بلتون القابضة المالية ونائب رئيس صندوق دعم الرياضة الخيرى، إن كل الشركاء الذين عملوا لتأسيس الصندوق تبرعوا لصالحه، لدعم نجاح أول صندوق رياضة خيرى فى السوق المحلية.

وأكد أن التنمية المستدامة لن تتحقق سوى بالتعاون بين الحكومة والعمل الأهلي، وأن الصندوق سيحدث نقلة نوعية فى العمل الأهلى بمصر.

وتمنى خلال كلمته بمؤتمر تأسيس الصندوق، أن يسهم فى نهوض الرياضة المصرية على غرار الصندوق المماثل بإنجلترا، مؤكدا أن الرياضة لم يعد يحكمها الهواة لكنها صناعة تشرف عليها عقول علمية ومالية.