سامح الترجمان: السيولة المحور الرئيسي ودخول الذهب حل سحري لإيجادها

قال الدكتور سامح الترجمان، رئيس شركة ايفولف القابضة، إن السيولة هي المحور الرئيسي لوجود سوق مال قوي، مشيرًا إلى أن دخول الذهب سيساعد في توفيرها بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في كلمته بمؤتمر البورصة في الساحل الشمالي المنعقد حاليا، إن معاملات الذهب عالميا تسجل نحو ٢٠٠ مليار دولار يوميا، ١٢% منها في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الترجمان إن مصر وفقا للتقارير المتخصصة في الذهب تعد من أكبر الدول التي شهدت مشتريات كبيرة من قبل الافراد.

وتشهد فعاليات المؤتمر كلمات ترويجية عن الاستثمار في سوق الأسهم من رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية والدكتور سامح الترجمان رئيس هيئة سوق المال الأسبق والرئيس التنفيذي بشركة ايفولف القابضة، بالإضافة إلى أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر.