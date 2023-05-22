سامح الترجمان : ارتفاعات أسعار الذهب محليا طبيعية لوجود تذبذب عالمي

قال سامح الترجمان الرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار إن الارتفاعات التي طرأت اليوم على أسعار الذهب محليا طبيعية لأن أسعار الذهب في العالم تشهد تذبذبات كبيرة صعوداً وهبوطاً نتيجه الاخبار التي تصعد وتهبط حول الأزمات.

جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج “كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأوضح أن حالة التذبذب على مستوى العالم وفي مصر يرتبط بعوامل مثل العرض والطلب والاقبال والمبيعات أمام حجم المعروض فضً عن العوامل الخارجية .



ولفت إلى أن أول يوم اكتتاب في صندوق الذهب كان جيد جدا، وفيه إقبال من الناس. قائلاً : ” نوعية جديدة من المستثمرين بدأت تخش في سوق المال بعد أول يوم اكتتاب في صندوق الذهب.



وتابع: ” مبادرة الذهب للمصرين في الخارج هتاخد وقت وسوف يزيد المعروض لما بتخش كمية من الذهب من بره بتقلل الأسعار.