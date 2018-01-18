سامبا كابيتال مستشاراً لبيع حصة بنك مصر فى مصرفها الأم

كتب – محمد سالم وسيد بدر:وافق بنك مصر على تعيين شركة «سامبا كابيتال» للأصول وإدارة الاستثمار ، مستشارا لعملية تخارجه من مجموعة «سامبا» المالية السعودية، والتى يمتلك بها حصة تصل إلى %2 تقريبا.كانت مصادر بالبنك الحكومى كشفت، آواخر نوفمبر الماضى، عن السعى لاستئناف إجر



كتب – محمد سالم وسيد بدر:

وافق بنك مصر على تعيين شركة «سامبا كابيتال» للأصول وإدارة الاستثمار ، مستشارا لعملية تخارجه من مجموعة «سامبا» المالية السعودية، والتى يمتلك بها حصة تصل إلى %2 تقريبا.

كانت مصادر بالبنك الحكومى كشفت، آواخر نوفمبر الماضى، عن السعى لاستئناف إجراءات التخارج من المجموعة السعودية ضمن خطة هيكلة محفظة استثماراته، وذلك بعد توقفها مطلع عام 2013.

ويمتلك بنك مصر، محفظة أسهم مباشرة فى قطاعات البنوك والسياحة والخدمات والإنشاءات، والإسكان والزراعة والغذاء وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات بقيمة 178 مليار جنيه، فى 160 شركة بنهاية يونيو 2016، وذلك تبعا لآخر تقرير سنوى صادر عنه ومنشور على موقعه الإلكترونى بشبكة الإنترنت.

وقالت مصادر لـ«المال» إن بيع الحصة يأتى ضمن إستراتيجية ترهن الوجود الخارجى لبنك مصر بالتأثير والربحية، مشيرة إلى أن المشاركة فى حصص صغيرة بأسواق كبيرة مثل السعودية وبعض البلدان خارج مصر لن تكون إضافة كبرى، وأشارت إلى أن «سامبا كابيتال» ستتولى الترويج لعملية التخارج وتلقى عروض الشراء.

وتم تداول سهم المجموعة أمس عند مستوى 25.55 ريال فى سوق الأوراق المالية السعودية، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لها نحو 51.1 مليار ريال سعودى.

وتأسست المجموعة السعودية عام 1980 وبدأت عملها فى العام نفسه عقب انتقال عمليات «سيتى بنك» فى المملكة إليها، ويبلغ رأسمالها الحالى 2 مليار ريال سعودى، وحققت صافى أرباح 3.8 مليار ريال عن الشهور التسعة الأولى من العام الماضى المنتهية فى سبتمبر 2017.

وكان رئيس بنك مصر محمد الإتربى، قد قال لـ«المال» فى وقت سابق، إن مصرفه يباشر تنفيذ خطة قوية لتدوير محفظته من الاستثمارات المباشرة، تشمل التخارج الكامل من قرابة %60 من مساهماته فى الشركات، مع الإسراع بوتيرة طرح الأراضى والعقارات التى تحصل عليها من تسوية ديون مستحقة على العملاء فى فترات سابقة.

وتهدف عمليات التخارج إلى تركيز المصرف الحكومى، على الأنشطة البنكية الأساسية ممثلة فى جمع المدخرات وإعادة ضخها فى المشروعات المختلفة، بالإضافة إلى الحفاظ على رأس المال ودعم وتقوية القاعدة الرأسمالية.