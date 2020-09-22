«ساما» السعودية تعتمد تغطيات تأمينية لمخاطر إلغاء المؤتمرات

إعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما” ، عددًا من التغطيات التأمينية، المرتبطة بتغطية مخاطر إلغاء الفعاليات أو المؤتمرات التي تُقام علي الأراضي السعودية.

وأشارت مؤسسة النقد ، في بيان – تلقت المال نسخة منه- ، أن اعتماد هذه المنتجات ، جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للترفيه ؛ لأسباب مرتبطة بالنمو المتوقع لنشاط الفعاليات الحيّة والترفيهية في المملكة.

أضافت ، أن المنتجات التي تم إعتمادها تغطي مخاطر إلغاء هذه الفعاليات المرخصة من الجهات الرسمية ، أو عدم استكمالها ، أو تأجيلها ، أو توقفها ، أو نقل مكانها، لأسبابٍ خارجة عن سيطرة المنظم، كالأحوال الجوية ، أو حالات عدم الظهور في حال ما إذا تم الاتفاق على ذلك.

تأتي هذه الخطوة، استمرارًا لجهود مؤسسة النقد العربي السعودي ، في تطوير قطاع التأمين ، من خلال تنوع المنتجات التأمينية ، وتوفيرها حسب احتياجات السوق السعودية، وعملاء شركات التأمين، بالإضافة الي مواكبة التطورات في جميع المجالات بما يدعم استقرار التعاملات، وحفظ الحقوق المدنية، وتنوع أدوات إدارة المخاطر.

ماذا تعني وثيقة تأمين إلغاء المناسبات؟

ومن المعروف أن تغطية تأمين ضد إلغاء المناسبات ، أو ما تُعرف بـ “Cancellation Policy” ، هي وثيقة تأمين توفر الحماية للمؤمن له ، ضد الخسارة المالية المترتبة على إلغاء مناسبة معينة ، أو حدث معين (مثل المؤتمرات والمهرجانات والأحداث الرياضية الضخمة) ، بسبب أخطار معينة ، يتم الاتفاق عليها بين المؤمن والمؤمن له ، كأن يتم إلغاء حدث ما بسبب إعلان حالة الحداد العام في الدولة المقام بها الحدث ، أو أن توجد بالدولة أعمال إرهاب أو تخريب ، أو نظراً لوقوع أحد الأخطار الطبيعية التي حالت دون تنفيذ ذلك الحدث.

على سبيل المثال تم إبرام وثيقة تأمين لتغطية الخسارة المالية الناتجة عن إلغاء مباراة لعبة الكريكت ، والتي بالفعل تم إلغائها بسبب هطول الأمطار في اليوم المحدد لإجراء المباراة ، ما تسبب في غمر الملعب بالكامل بالمياه.

وتعد هذه الوثيقة من الوثائق ذات الطبيعة الخاصة ، شأنها شأن وثيقة تغطية المتاحف والأعمال الفنية، ولهذا يتم الحصول على التغطية الخاصة بها ، وكذلك التسعير الخاص بها عن طريق معيد التأمين مثل هيئة اللويدز.