سالي فايز مديرا عاما لوكالة كرييتيف آراب تالنت

محمد فتحىأعلنت وكالة كرييتيف آراب تالنت C.A.T عن تعيين السيدة سالي فايز مديرًا عامًا للوكالة.وتمتلك فايز خبرة تصل إلى 15 عامًا في إنتاج البرامج، والتخطيط التلفزيوني، وإدارة أعمال الفنانين، وعملت في العديد من البرامج، كما شغلت منصب مدير إدارة المحتوى في مشروعي عالم سمسم ومسلسل الجامعة.يذكر أن و

محمد فتحى



أعلنت وكالة كرييتيف آراب تالنت C.A.T عن تعيين السيدة سالي فايز مديرًا عامًا للوكالة.

وتمتلك فايز خبرة تصل إلى 15 عامًا في إنتاج البرامج، والتخطيط التلفزيوني، وإدارة أعمال الفنانين، وعملت في العديد من البرامج، كما شغلت منصب مدير إدارة المحتوى في مشروعي عالم سمسم ومسلسل الجامعة.

يذكر أن وكالة “Creative Arab Talent”، قد تأسست منذ عامين، وقد نالت ثقة العديد من النجوم المصريين والعرب، الذين انضموا إليها، لإدارة أعمالهم داخل وخارج الوطن العربي، وأبرزهم أمينة خليل، وباسل خياط، وسيد رجب، والسيناريست مريم نعوم، والفنان اللبناني عادل كرم بطل فيلم “القضية 23”.