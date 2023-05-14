سالي جورج: سعر وثيقة أول صندوق للاستثمار في الذهب يبدأ من 10 جنيهات

قالت سالي جورج، مسئول الإدارة العامة لصناديق الاستثمار بالهيئة العامة الرقابة المالية، إن سعر وثيقة صندوق الذهب تخاطب المستثمر البسيط إذ يتراوح بين 10 إلى 1000 جنيه.

وأضافت في حديثها خلال احتفالية إطلاق أول صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب ، أن المعاملات على الاستثمار في الصندوق آمنة إذ تخضع لهيئة الرقابة المالية وسجل مقدمي الحفظ.

وتابعت أن الهيئة تلزم الصناديق بإفصاحات فيما بعد و قبل الاستثمار منها الإطلاع على سير السياسة الاستثمارية والمخاطر التي ستواجه المستثمرين بالإضافة للأعباء المالية.